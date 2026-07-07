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Yastığın altına defne yaprağı koyun çağrısı yapıldı

Defne yaprağını yastığın altına koyma geleneği, yıllardır kulaktan kulağa aktarılan eski alışkanlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Son dönemde yeniden gündeme gelen bu uygulamanın, aslında köklü bir kültürel geçmişe dayandığı belirtildi. İşte yastığın altına defne yaprağı koymanın sırrı…

Yastığın altına defne yaprağı koyun çağrısı yapıldı
Mynet

Uzmanlar bunun tıbbi bir yöntem değil, sembolik anlam taşıyan geleneksel bir ritüel olduğunun altını çizdi.

ANTİK DÖNEMLERDEN GÜNÜMÜZE UZANAN GELENEK

Tarih boyunca özellikle Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde defne yaprağı; bilgelik, rehberlik ve zihinsel güçle özdeşleştirildi. Başarıyı ve aydınlanmayı temsil eden defne dalları, dönemin filozofları, şairleri ve komutanları için önemli semboller arasında yer aldı.

Bu nedenle zaman içinde defne yaprağı, yalnızca bir bitki olmaktan çıkıp manevi anlamlar yüklenen kültürel bir unsur haline geldi.

Yastığın altına defne yaprağı koyun çağrısı yapıldı 1

YASTIĞIN ALTINA NEDEN KONULUYOR?

Geleneksel inanışa göre yastığın altına bırakılan defne yaprağı, kişiyi gece boyunca zihinsel olarak rahatlatmaya, rüyalarını güzelleştirmeye ve yeni güne daha sakin başlamaya yönelik sembolik bir hazırlık olarak görülüyor.

Bu alışkanlık, herhangi bir tedavi amacı taşımıyor. Daha çok kişinin kendini huzurlu hissetmesine yardımcı olan kültürel bir ritüel olarak değerlendiriliyor.

Yastığın altına defne yaprağı koyun çağrısı yapıldı 2

BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ BİR ETKİSİ BULUNMUYOR

Uzmanlar, defne yaprağını yastığın altına koymanın uyku kalitesini artırdığına, rüyaları etkilediğine veya sağlık üzerinde doğrudan bir fayda sağladığına dair güvenilir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguladı.

Dolayısıyla bu uygulama, tıbbi tedavinin yerine geçebilecek ya da sağlık sorunlarını çözebilecek bir yöntem olarak görülmemeli.

Yastığın altına defne yaprağı koyun çağrısı yapıldı 3

ESKİ İNANÇLARLA MODERN YAŞAM ARASINDA SESSİZ BİR BAĞ

Bugün birçok kişi için bu gelenek, geçmişten gelen kültürel mirasın bir parçası olarak yaşatılıyor. Günlük hayatın yoğun temposunda küçük sembolik alışkanlıkların, kişilere psikolojik olarak rahatlama hissi verebildiği ifade edildi.

Yastığın altına defne yaprağı koyma geleneği de bu yönüyle, modern yaşam ile eski inanışlar arasında kurulan sessiz bağlardan biri olarak varlığını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Defne yaprağı gelenek
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