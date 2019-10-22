Rehabilitasyon için gittiği saz kursunda cinsel istismar iddiası

Ankara'da, cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki liseli kıza, yaşadığı travmadan kurtulabilmesi için annesi tarafından gönderildiği kursta, 38 yaşındaki saz öğretmeni E.M.’nin de istismarda bulunduğu iddia edildi. Saz öğretmeni hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılırken, anne N.D. (43), "Adalet yerini bulana kadar bunun peşindeyim, mücadelemi vereceğim" dedi.

M.Ş.’nin yaşadığı cinsel istismar olaylarının ilki 2 yıl önce meydana geldi. M.Ş., annesinden ayrı olan babasının yanına gitmek için akşam saatlerinde dolmuşa bindi. Araçta kendisine bir miktar borcu olan B.Y. (19) ile karşılaştı. İddiaya göre, B.Y., borcunu ödeme vaadiyle M.Y.’yi iş yerine götürdü. İş yerinde olan İ.D. (38) ise arkadaşı S.A. (30) ve B.Y.'nin yardımıyla, zorla araca bindirdiği M.Ş.'yi başka bir iş yerinin deposuna götürdü. M.Ş.’ye S.A., cinsel istismarda bulundu.

Kızın durumu anlattığı anne N.D., şikayetçi oldu. Gözaltına 3 şüpheliden, kızı zorla alıkoyan İ.D. tutuklanırken, B.Y. ve S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Yargılama sürerken, tutuklu sanık İ.D. de tahliye edildi.