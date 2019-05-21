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Reina saldırısıyla bağlantılı davada karar çıkmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

İstanbul’da bulunan Reina adlı eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen ve haklarında “resmi belgede sahtecilik” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla 22 şahsın yargılandığı davada, sanıkların kullandığı pasaportların sahte olup olmadığına ilişkin tespit için İnterpol Daire Başkanlığına yazılan yazılara bazı ülkelerden cevap gelmediği için karar çıkmadı.İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina adlı eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen ve haklarında “resmi belgede sahtecilik” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla dava açılan 22 şahsın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul’da bulunan Reina adlı eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen ve haklarında “resmi belgede sahtecilik” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla 22 şahsın yargılandığı davada, sanıkların kullandığı pasaportların sahte olup olmadığına ilişkin tespit için İnterpol Daire Başkanlığına yazılan yazılara bazı ülkelerden cevap gelmediği için karar çıkmadı.
İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina adlı eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen ve haklarında “resmi belgede sahtecilik” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla dava açılan 22 şahsın yargılanmasına devam edildi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 11 sanık ile tutuksuz sanık suça sürüklenen çocuk A.A. ve sanık avukatları katıldı.
Sanıkların kullandığı pasaportların sahte olup olmadığına ilişkin tespit için İnterpol Daire Başkanlığına yazılan yazılara bazı ülkelerin cevap vermediğini söyleyen mahkeme başkanı, bu nedenle dosyaya ilişkin kararın verilmeyeceğini açıkladı.
İddia makamı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, 11 tutuklu sanık hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ve tutukluluk hallerinin devamını isterken, tutuksuz yargılanan 10 sanık ile A.A.’nın aynı suçtan beraatine karar verilmesini talep etti.
Tutuklu sanıklar ise DEAŞ ile bir bağlantıları bulunmadığını ve suçsuz olduklarını savunarak tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay
İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina adlı eğlence merkezinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir’de başlatılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 11’i kadın 22 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlıların, Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya’daki hücre evinde birlikte kaldıkları, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki yöneticilerinin talimatı ve İstanbul’daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir’de hücre evi yapılanmasına gittiği öne sürüldü.

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