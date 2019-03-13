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Rejim güçlerinden 'beyaz fosfor' bombasıyla saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 07:34 | Son Güncelleme

Beşar Esad rejimi güçleri, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne silah olarak kullanımı yasak 'beyaz fosfor' bombasıyla saldırdı. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, Hama ilinin Ebu Dali köyünde konuşlu rejim birlikleri ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını söyledi. Beyaz fosfor yüklü 40 bomba atıldığı öğrenilirken henüz ölü ve yaralı bilgisi gelmedi.

Elde ettiği görüntülerde, düşüşü net olarak gözlenen beyaz fosforun, silah olarak kullanımı uluslararası savaş hukukunca yasak. Soluma yolu ile vücuda alındığında zehirleyen fosfor, daha çok yüksek yanma reaksiyonuyla nefes darlığına yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme sebep oluyor.

Rejim güçlerinden 'beyaz fosfor' bombasıyla saldırı

Yusuf, "Saldırı iki defa yapıldı. Her ikisinde de beyaz fosfor yüklü 40'ar bomba atıldı. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi alamadık." diye konuştu.
Temaniye beldesi, rejim güçlerinin yıl başından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde boşaltıldı. Bu nedenle can kaybının yaşanmamış olabileceği tahmin ediliyor. Rejim, beyaz fosfor bombasını en son mart 2018'de Doğu Guta'da kullanmıştı.
Gün içinde, rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Latamne, Kefer Zita ve Morik ilçerlerine de topçu saldırısı düzenledi.
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 124 sivil hayatını kaybetti, 362'den fazlası yaralandı.
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Anahtar Kelimeler:
İdlib Beşar Esad rejimi

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