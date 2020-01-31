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Rejim hem bombalıyor hem göçe zorluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

SURİYE'de İdlib'i havadan ve karadan bombalayan rejim güçlerinin, kentte hayata tutunmaya çalışan sivillere ulaşarak göçe zorlamaya çalıştığı belirtildi.

ANKARA, (DHA)- SURİYE'de İdlib'i havadan ve karadan bombalayan rejim güçlerinin, kentte hayata tutunmaya çalışan sivillere ulaşarak göçe zorlamaya çalıştığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye rejimi Rusya'nın da desteğiyle İdlib'e havadan ve karadan saldırısını sürdürüyor. Zor kış şartlarında insanlık trajedisinin yaşandığı İdlib'de Suriye rejimi kentteki sivilleri yok etmek için her yolu deniyor. Sosyal medya üzerinden rejime muhalifmiş ve İdlib'de yaşıyormuş gibi hesaplar açan rejim istihbarat birimlerinin, kentte hayata tutunmaya çalışan sivillere ulaşarak göçe zorlamaya çalıştıkları belirlendi. Sosyal medya üzerinden algı oluşturan bu hesapların, hep birlikte Türkiye'ye doğru göç için harekete geçilmesi gerektiğini, İdlib'i boşaltarak Suriye sınırlarının dışına çıkılması gerektiğine yönelik mesajlar paylaştıkları tespit edildi. Rejimin yeni bir göç dalgası ile hem İdlib'i boşaltıp hem de Türkiye'yi hedef almaya çalıştığı değerlendirildi.

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