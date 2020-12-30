Reklam birden önlerine düştü! Tasarımıyla interneti sallayan pijama takımı

İnternet sitelerinde gezinirken sıklıkla reklam sayfalarıyla karşılaşıyoruz ve bu reklamlar çoğunlukla daha önce ziyaret ettiğimiz markaların ya da benzer ürünleri satan internet sitelerinden oluşuyor.

Ancak IVRosE adlı marka daha önce kullanıcılar kendilerinden alışveriş etmese, hatta bu siteye girmese de kullanıcıların önüne bu reklamı düşürmeyi bir şekilde başarmış görünüyor.

Birçok kişi neden bu kadar tuhaf bir ürün tarafından hedef alındığı konusunda kafalarının karıştığını söylerken, daha önce pijama ile ilgili ya da benzer bir şeye bakmadıklarını ifade ettiler.

Bir Twitter kullanıcısı ' bu reklam beni her makalede takip ediyor' paylaşımı yapınca birçok kişiden benzer yanıtlar aldı.

This ad follows me on every article https://t.co/4TDjevS8AM — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 21, 2020

2015 yılında kurulan moda markası, kadın modasına odaklanan farklı tasarımları ön plana çıkartmasıyla ünlü.

REKLAMIN NEDEN ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL

Reklamın neden bu kadar çok insanı hedef aldığı belirsiz. Ancak uzmanlar, olası bir nedenin, hedef parametrelerinin normalden çok daha geniş olduğuna inanıyor.

Uzmanlar ayrıca, garip görüntünün amacının, kullanıcıları ürünü tıklamaya ikna etmek olabileceği ve böylece gelecekte benzer öğeler tarafından hedeflenebilecekleri konusunda uyarıyorlar.

Sosyal medya reklam platformu StitcherAd'ın kurucusu Conor Ryan, Business Insider'a şunları söyledi: 'Bunlar, çok kısa bir ömre sahip olan 'fırsat markaları' olarak adlandıracağım şeyler. Bu, yüksek hacimlerde satın alınmak üzere daha ucuz kıyafetler satan hızlı moda markalarının sıklıkla kullandığı bir araç.'

