Reklam birden önlerine düştü! Tasarımıyla interneti sallayan pijama takımı

İnternet sitelerinde gezinirken sıklıkla reklam sayfalarıyla karşılaşıyoruz ve bu reklamlar çoğunlukla daha önce ziyaret ettiğimiz markaların ya da benzer ürünleri satan internet sitelerinden oluşuyor.

Ancak IVRosE adlı marka daha önce kullanıcılar kendilerinden alışveriş etmese, hatta bu siteye girmese de kullanıcıların önüne bu reklamı düşürmeyi bir şekilde başarmış görünüyor.

Birçok kişi neden bu kadar tuhaf bir ürün tarafından hedef alındığı konusunda kafalarının karıştığını söylerken, daha önce pijama ile ilgili ya da benzer bir şeye bakmadıklarını ifade ettiler.

Bir Twitter kullanıcısı ' bu reklam beni her makalede takip ediyor' paylaşımı yapınca birçok kişiden benzer yanıtlar aldı.

This ad follows me on every article https://t.co/4TDjevS8AM