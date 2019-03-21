Yeni nesil reklamcılık hem reklam verenler hem de alanlar için çok daha etkili görünse de bazı şikayetleri beraberinde getiriyor. Pek çok kullanıcı kişisel verilerinin takip edilmesinden endişe ederken, kimileri ise ilgisini kaybettiği ürünlerin ya da zaten satın aldığı ürünlerin reklamının önlerine düşmesinden rahatsızlık duyabiliyor.

"Çerez"ler sayesinde bir reklamın herkese gösterilmesinden ziyade, ilgi alanına uygun kişilere iletildiği bir anlayışa geçildi. Bilgisayar, tablet ve cep telefonunda kullanılan internet aracılığıyla kişilerin davranışlarını, ilgi alanlarını takip eden "çerez"ler sayesinde birçok firma, online reklamını kişiye özel gönderiyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay Tugay Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çerezlerin bir virüs ya da zararlı bir program değil metin dosyaları olduğunu söyledi.

Bilgin, "Çerezler temel olarak kullanıcıların internette gezinme etkinliklerini, yer imlerini, hangi siteyi ne sıklıkta gezdiklerini ve ne aradıklarını takip eder. Tehlike, bu dosyalar casus yazılımlar tarafından ele geçirildiğinde başlar." dedi.

Çerezlerin birinci ve üçüncü parti çerezler olarak iki grup olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Birinci parti çerezler ziyaret ettiğiniz web sitesinin kendisi tarafından oluşturulur ve sadece onun tarafından kullanılır. Asıl bizim için problemli olanlar üçüncü parti çerezlerdir, çünkü web sitesinin oluşturduğu bir çerezi başka bir web sitesi de okuyabiliyor. Bu üçüncü parti çerezlerin de iki türü var, 'kalıcı çerezler' ve 'zombi çerezler' şeklinde. Kalıcı çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanıyor ve o siteyi ziyaretinin ardından da saklanmaya devam ediyor. Kişiler bu çerezleri isterlerse kendileri silebilir. Bunların tehlikeli olanları ise 'zombi' adını verdiğimiz çerezler. Bunları siz silmiş olsanız bile sonradan kendi kendine yeniden oluşuyor. Bunlar kullanıcı gizliliği için bir tehdit. Bunlar internet tarayıcınızın depolama bölümünde değil de 'adobe flash player' gibi bir eklentinin içinde tutunabildikleri için siz internet tarayıcınızdan bu siteleri silseniz bile daha sonra 'flash player'da bulunan bir kopyası internet tarayıcınızda tekrar oluşturulabilir.'