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"Rekor" etkinliğinde 1 milyon kişiyle 11 milyon fidan dikilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "11 Kasım saat 11.11'de yapacağımız etkinlikte yaklaşık 1 milyon vatandaşın fidan dikimine katılımını bekliyoruz" - "Toplumumuzun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katkılarıyla 81 ilimizde, 2023 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman diliminde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız" - "İzmir'in Karabağlar-Tırazlı ve Muğla'nın Dalaman bölgesinde yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere bu yıl orman yangınları neticesinde zarar gören alanların ağaçlandırılması çalışmalarında ilk fidanlar dikilecek"

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım saat 11.11'de planlanan "rekor fidan dikimi" etkinliğine yaklaşık 1 milyon vatandaşın katılımının planlandığını belirterek, "Toplumumuzun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katkılarıyla 81 ilimizde, 2023 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman diliminde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, bakanlık olarak "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirecekleri fidan dikme etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Etkinlikle ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek için bu etkinliği düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, "11 Kasım saat 11.11'de yapacağımız etkinlikte yaklaşık 1 milyon vatandaşın fidan dikimine katılımını bekliyoruz. Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnaftan işçilere kadar toplumumuzun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katkılarıyla 81 ilimizde, 2023 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman diliminde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

- "Çalışmalar dünyaya duyurulacak"

Etkinliğin, Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinin koordinasyonunda yürütüleceği bilgisini veren Pakdemirli, çalışmaların, valilikler, il milli eğitim, sağlık ve emniyet müdürlükleri, askeri birlikler ve belediyelerle iş birliği içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Pakdemirli, etkinlikle ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının dünyaya duyurulmasını hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İzmir'in Karabağlar-Tırazlı ve Muğla'nın Dalaman bölgesinde yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, bu yıl orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanların ağaçlandırılması çalışmalarında ilk fidanlar da 11 Kasım'da dikilecek. Yapacağımız başvuruyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyoruz."

Bakan Pakdemirli, etkinliğinin, yanan alanlarla, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman sahalarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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