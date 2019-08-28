"Rekor" etkinliğinde 1 milyon kişiyle 11 milyon fidan dikilecek

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım saat 11.11'de planlanan "rekor fidan dikimi" etkinliğine yaklaşık 1 milyon vatandaşın katılımının planlandığını belirterek, "Toplumumuzun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katkılarıyla 81 ilimizde, 2023 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman diliminde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, bakanlık olarak "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirecekleri fidan dikme etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Etkinlikle ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek için bu etkinliği düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, "11 Kasım saat 11.11'de yapacağımız etkinlikte yaklaşık 1 milyon vatandaşın fidan dikimine katılımını bekliyoruz. Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnaftan işçilere kadar toplumumuzun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katkılarıyla 81 ilimizde, 2023 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman diliminde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.