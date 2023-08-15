HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rekor kırıldı! Bolu son 94 yılın en sıcak günü yaşandı

Rekor kırıldı! Bolu son 94 yılın en sıcak günü yaşandı

15.08.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. Bolulular son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı. Bolu’da tüm zamanların en yüksek sıcak günü olarak kayıtlara geçen günde vatandaşlar serinlemenin yollarını doğada ve havuzlarda aradı.

Rekor kırıldı! Bolu son 94 yılın en sıcak günü yaşandı

Bolu’da 1929 yılından bugüne kadar ki, en yüksek sıcaklık 2006 yılında ölçülen 39.8 dereceydi. Bugün sıcak havanın etkisi altında kalan Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü.

2006 yılından bugüne kadar hava sıcaklığı 39.8 derecenin üzerine çıkmayan Bolu’da bugün itibariyle sıcaklık rekoru kırıldı.

AW009143_06

Serinlemek için Abant’a giden ve göl içerisine girerek fotoğraf çekimi yapan Bekir Sezer, “Elazığ’dan geldim. İlk defa Abant’a geliyorum. Çok güzel bir yer. Bu sıcaklıklarda bunalan insanlar için gelinebilecek en güzel yerlerden birisi.” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekel bayisine silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekel bayisine silahlı saldırıda yeni gelişme!
4 ilde orman yangını: Yangın büyüme eğiliminde4 ilde orman yangını: Yangın büyüme eğiliminde
Putin sert sözlerle uyarmıştı! Gövde gösterisi yaptılar! Bir ilk yaşandıPutin sert sözlerle uyarmıştı! Gövde gösterisi yaptılar! Bir ilk yaşandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.