'Rekor seviye' Profesörden korkutan uyarı: Son 10 yılda yüzde 38 arttı!

Prof. Dr. Özkaya, "2012 ile 2022 yılları arasındaki verilere baktığımızda, ülkemizde sigara içme oranı genel olarak yüzde 20 arttı. Erkeklerde bu artış yüzde 12 düzeyindeyken, kadınlarda yüzde 38 gibi çok ciddi bir artış söz konusudur. Bugün erkeklerin yüzde 45'i, kadınların ise yüzde 19'u sigara içiyor. Özellikle 35-44 yaş grubundaki kadınlarda tütün kullanımı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu yaş grubunda her dört kadından biri sigara içiyor" dedi.

KADINLARIN SİGARAYI BIRAKMASI ERKEKLERE GÖRE DAHA ZOR

Kadınlarda sigara bağımlılığının artmasının toplumsal sonuçları olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özkaya, "Kadın, anne figürü toplumda önemli bir rol modeldir. Kadınlarda sigara kullanımının artması, gençlerde ve çocuklarda sigarayla temas riskini de artıracaktır. İkinci önemli sorun ise kadınların sigarayı bırakmasının erkeklere göre daha zor olmasıdır. Bırakma oranları erkeklerin gerisinde seyrediyor" şeklinde konuştu.

"KADINLARDA AKCİĞER KANSERİ VAKALARI BELİRGİN ŞEKİLDE ARTIYOR"

Akciğer kanseri vakalarındaki artışa da dikkat çeken Özkaya, "Son yıllarda hem sigara içen hem de hiç sigara kullanmamış bireylerde akciğer kanseri vakalarında dikkat çekici bir artış görüyoruz. Özellikle kadınlarda adenokarsinom tipi akciğer kanseri belirgin şekilde artış göstermektedir., Yapılan son araştırmalara göre akciğer kanseri teşhislerinin yaklaşık yüzde 20'si hiç sigara içmemiş bireylerde konuluyor. Bunun en önemli nedeni pasif içiciliktir. Yani siz sigara içmeseniz bile, yakın çevrenizde sigara içiliyorsa akciğer kanseri riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"SİGARA KADINLARDA KALP KRİZİ VE CİNSİYETE ÖZGÜ KANSERLERİ DE ARTIRIYOR"

Sigaranın kadın sağlığı üzerindeki etkilerine değinen Prof. Dr. Özkaya, "Sigara kullanımı kadınlarda sadece akciğer kanseri riskini değil, kalp krizi riskini de ciddi şekilde artırmaktadır. Ayrıca gebelikle ilgili sorunlar, bebek sağlığı problemleri ve rahim ağzı kanseri gibi cinsiyete özgü hastalıklar da sigarayla doğrudan ilişkilidir" dedi.

Özkaya sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigara içen kadınlarda, kanserle ilişkili bazı gen mutasyonlarını erkek içicilere göre daha sık görüyoruz. Bu nedenle kadınlarda sigara kullanımı, çok daha dikkatle ele alınması gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur."

