Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu!

Kendini 'denim tutkunu' olarak tanımlayan birçok moda editörü bile bu sezon fikrini değiştirmiş durumda. Siyah pantolonların fazla resmi, chino’ların fazla klasik, kadife pantolonların ise olduğundan daha hacimli gösterdiği düşünülürken, kahverengi pantolonlar beklenmedik bir alternatif olarak öne çıktı.

SONBAHARIN KLASİK RENGİ YİNE GÜNDEMDE

Özellikle çikolata ve karamel tonlarındaki, kusursuz kesimli ve takım elbise formundaki kahverengi pantolonlar Instagram’da stil ikonlarının paylaşımlarında sıkça görülmeye başladı. Siyah kadar nötr olmasına rağmen daha sıcak bir görünüm sunan kahverengi, geniş ton skalası sayesinde farklı cilt tonlarına da uyum sağlıyor.

Aslında kahverenginin sonbahar trendleri arasında yer alması yeni bir durum değil. Her yıl bu dönemde pek çok markanın koleksiyonlarında karşımıza çıkıyor.

PEKİ, KAHVERENGİ PANTOLON NASIL KOMBİNLENİR?

Sonbahar/Kış 2025 defilesinde modeller, kahverengi pantolonları oldukça bol kesim tercih ederek beyaz gömlek ve kemerli ceketlerle dengeledi. Bu stil, hem şık hem de modern bir görünüm sundu.

Bir diğer defilede ise daha klasik bir yaklaşım benimsendi; modeller kahverengi pantolonları aynı renkte yelek ve blazer ceketlerle kombinledi.

Günlük stil için ise en pratik seçeneklerden biri, kahverengi tonlarında kalın trikolarla yapılan "ultra cozy" (aşırı rahat) kombinler. Bej ve kahverengi tonlarında bir atkıyla görünümü tamamlamak da sonbahar havasını pekiştiriyor.

Geniş paça pantolonlarda ise sivri burun ayakkabı tercih etmek, kombini daha zarif hale getiriyor.

ALIŞVERİŞE ÇIKMADAN ÖNCE: UYGUN FİYATLI SEÇENEKLER

Trend parçaya yatırım yapmadan önce uygun fiyatlı alternatiflere göz atmak isteyenler için pek çok marka yeni sezon koleksiyonlarında kahverengi pantolonlara yer veriyor. Bu sezon gardırobuna farklı bir hava katmak isteyenler için kahverengi pantolonlar güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.