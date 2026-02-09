KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu!

Yıllardır gardıropların vazgeçilmezi olan jean’ler, bu sonbahar yerini yeni bir favoriye bırakıyor. Özellikle sosyal medyada stil sahibi isimlerin kombinlerinde sıkça görülmeye başlanan kahverengi pantolonlar, sezonun en dikkat çekici trendlerinden biri haline geldi.

Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu!
Sedef Karatay Bingül

Kendini 'denim tutkunu' olarak tanımlayan birçok moda editörü bile bu sezon fikrini değiştirmiş durumda. Siyah pantolonların fazla resmi, chino’ların fazla klasik, kadife pantolonların ise olduğundan daha hacimli gösterdiği düşünülürken, kahverengi pantolonlar beklenmedik bir alternatif olarak öne çıktı.

Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu! 1

SONBAHARIN KLASİK RENGİ YİNE GÜNDEMDE

Özellikle çikolata ve karamel tonlarındaki, kusursuz kesimli ve takım elbise formundaki kahverengi pantolonlar Instagram’da stil ikonlarının paylaşımlarında sıkça görülmeye başladı. Siyah kadar nötr olmasına rağmen daha sıcak bir görünüm sunan kahverengi, geniş ton skalası sayesinde farklı cilt tonlarına da uyum sağlıyor.

Aslında kahverenginin sonbahar trendleri arasında yer alması yeni bir durum değil. Her yıl bu dönemde pek çok markanın koleksiyonlarında karşımıza çıkıyor.

Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu! 2

PEKİ, KAHVERENGİ PANTOLON NASIL KOMBİNLENİR?

Sonbahar/Kış 2025 defilesinde modeller, kahverengi pantolonları oldukça bol kesim tercih ederek beyaz gömlek ve kemerli ceketlerle dengeledi. Bu stil, hem şık hem de modern bir görünüm sundu.

Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu! 3

Bir diğer defilede ise daha klasik bir yaklaşım benimsendi; modeller kahverengi pantolonları aynı renkte yelek ve blazer ceketlerle kombinledi.

Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu! 4

Günlük stil için ise en pratik seçeneklerden biri, kahverengi tonlarında kalın trikolarla yapılan "ultra cozy" (aşırı rahat) kombinler. Bej ve kahverengi tonlarında bir atkıyla görünümü tamamlamak da sonbahar havasını pekiştiriyor.

Geniş paça pantolonlarda ise sivri burun ayakkabı tercih etmek, kombini daha zarif hale getiriyor.

Sonbahar’ın yükselen trendi: Bu pantolonlar moda oldu! 5

ALIŞVERİŞE ÇIKMADAN ÖNCE: UYGUN FİYATLI SEÇENEKLER

Trend parçaya yatırım yapmadan önce uygun fiyatlı alternatiflere göz atmak isteyenler için pek çok marka yeni sezon koleksiyonlarında kahverengi pantolonlara yer veriyor. Bu sezon gardırobuna farklı bir hava katmak isteyenler için kahverengi pantolonlar güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şubat ayında kaderi değişen en şanslı 3 burç! Yeni bir dönem mi başlıyor? Şubat ayında kaderi değişen en şanslı 3 burç! Yeni bir dönem mi başlıyor?
Pazartesi: Bugün burçları neler bekliyor?Pazartesi: Bugün burçları neler bekliyor?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
moda sonbahar pantolon pantolon modelleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.