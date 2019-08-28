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Rekortmen dalgıçtan çifte akya avı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de trofe avlarıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), Gökçeada kıyılarında zıpkın ile yaptığı dalışta, 2 büyük akya balığı avladı.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de trofe avlarıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), Gökçeada kıyılarında zıpkın ile yaptığı dalışta, 2 büyük akya balığı avladı. Turan'ın, balıkları avladığı anlarda kaydettiği görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Çanakkale’nin zıpkınla avcılıktaki serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, Gökçeada kıyılarında trofe balıklar olarak adlandırılan bir tür içinde nadiren görülebilen ve arada sırada avlanabilen balıkların avı için yaptığı dalışta 2 büyük akya balığı vurdu. İlk dalışta 1 metre 70 santimetre boyunda, 25 kilo ağırlığında, ikinci dalışında da 1 metre 60 santimetre boyunda, 22 kilo ağırlığında akya balığı avlayan Turan, av anında çektiği görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Serbest dalışta dereceleri olan ve hobi amaçlı zıpkınla avcılık yapan Müjdat Turan, 2 yıl önce de Çanakkale Boğazı'nda 68 kilo ağırlığında, 2 metre boyunda akya balığı avlayarak, rekor kırmıştı. Trofe balıklar bir tür içinde nadiren görülebilen ve arada sırada avlanabilen balıklardır. Bu balıkların sık avlanamaması onları trofe sınıfına sokar

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