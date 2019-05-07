Rektör, öğrencilerle sahur yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin yemekhanesinde öğrencilerle sahur yaptı.

Üniversite yerleşkesindeki yemekhanede ramazan boyunca sahur yemeği verilmesi kararı alan Rektör Prof. Dr. Çomaklı ve üniversite yönetimi, yaklaşık 300 öğrenciyle aynı sofrada buluştu.

Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere "Sahur yemeği verilsin mi?" diye sorduklarını, ilginin yoğun olması üzerine uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının öğrencilerin ihtiyacını gidermek olduğunu dile getiren Çomaklı, "Geçtiğimiz dönemlerde öğrencilerimize sahur yemeği verilmiyormuş. Bir talep listesi açtık. Katılım da yoğun olunca 'Sahur yemeği verelim' dedik. Sınavlar da yaklaşıyor, kütüphanemiz gece gündüz açık, bu uygulama da onu destekler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin sahipleri gençlere hizmet etmek zorunda olduklarını anlatan Çomaklı, "Soframızı çok güzel buldum. Sahur yemeğimiz gayet doyurucu. Zaten bugün burada olma sebebim de bu. Öğrencilerimiz ne yiyor, bunu görmem gerekiyordu. Arada böyle kampüste geziyorum." ifadelerini kullandı.