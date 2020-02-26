HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Remdesivir : Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilaç

Remdesivir : Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilaç

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2020 14:59 | Son Güncelleme

Koronavirüste işe yarayan remdesivir isimli tek bir ilaç olduğu açıklandı. Koronavirüs'ün yayıldığı Çin'de konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.

Remdesivir : Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilaç

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),remdesivir adlı ilacın koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı. DSÖ yetkilileri, yeni tip koronavirüse karşı işe yarayabileceği iddia edilen remdesivir için klinik denemelerin yapıldığını ve sonuçların haftalar içinde elde edilebileceğini de sözlerine ekledi.

"Tek bir ilaç var o da remdesivir"

CNN International'da yer alan habere göre; Çin'in başkenti Pekin'deki bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.

İlaçla ilgili şu an iki çalışma yapıldığını açıklayan bir Amerikan biyoteknoloji şirketi, ilacın biri hastalığı ağır olan, diğeri orta derecede olanlara yönelik olarak araştırıldığını duyurdu. Şirket, çalışmanın sonuçlarını ise nisan ayında almayı planlıyor.

Geçmişte Ebola virüsünün tedavisinde de kullanılan Remdesivir'in, koronavirüs ailesinden olan MERS ve SARS üzerinde de bir miktar başarı elde ettiği açıklandı.

İnsandan insana bulaşabilen koronavirüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yetersizliği sendromuna yol açabiliyor. Bu nedenle koronavirüsten korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor.

Koronavirüs, influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşabilir. Ayrıca enfekte yüzeylerden temasla, ağız ve gözlere de bulaşıyor olabilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 kişi öldüDüğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 kişi öldü
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Remdesivir ilaç koronavirüs coronavirüs DSÖ

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da "virüs" temizliği

Ankara'da "virüs" temizliği

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Instagram'daki itirafı şok etkisi yarattı: Tecavüze uğradım

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti!

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

Yolcular Ankara'da karantinaya alınmıştı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Peş peşe kötü haberler

Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Peş peşe kötü haberler

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Koronavirüsle doğan bebek kendi kendine iyileşti!

Koronavirüsle doğan bebek kendi kendine iyileşti!

'Anti-Greta' olarak anılan Naomi Seibt kimdir?

'Anti-Greta' olarak anılan Naomi Seibt kimdir?

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası

Düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 kişi öldü

Düğünden dönen otobüs nehre düştü: 25 kişi öldü

Fransa’da koronavirüsten ilk Fransız öldü

Koronavirüs salgınında korkutan gelişme

Rusya'dan son dakika Türkiye ve İdlib açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.