Remdesivir nedir?: İlaç, koronavirüsle mücadelede işe yarar mı?

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Ebola'ya karşı geliştirilen Remdesivir adlı antiviral ilacın yeni bir araştırmada bazı hastalar üzerinde deneneceğini açıkladı. Matt Hancock, şimdiden umut veren sonuçlar alındığını ve ilacın iyileşme süresini kısaltabileceğini söyledi. İngiliz bakan, "Bu büyük ihtimalle kriz başladığından bu yana koronavirüs tedavisinde ileriye doğru atılan en büyük adım" dedi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) de geçen ay antiviral ilacın koronavirüsle mücadelede işe yaradığını açıklamıştı. Çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü tespit edilmişti. Uzmanlar bunun doğrulanması durumunda önemli bir gelişme olacağını, fakat tüm bulguları bir anda iyileştiren "sihirli bir ilaç" da olmadığını söylüyor. Nisan ayında tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir diğer araştırmada ise ilacın işe yaramadığı belirtilmişti. Çin'de yürütülen deneyin verilerinden yola çıkarak yayımlanan makalede, Vuhan'daki kapsamlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle doktorların bir süre sonra hasta bulamadığı ve deneyin yarım kaldığı da aktarılıyordu.

Gilead tarafından üretilen ilaç, virüsün hücrelerin içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor. Öte yandan üretici şirket, ilacın dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir tedavi için onay almadığını vurguluyor. Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre ilaçla ilgili devam eden altı deney var. NIAID'in düzenlediği ve 1.063 kişinin katıldığı deneyde bazı hastalara Remdesivir, bazılarına da plasebo verildi. NIAID yetkilisi Dr. Anthony Fauci, "Veriler iyileşme süresini azaltmada ilacın net, önemli ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor" diyor. Fauci, ilaç sayesinde virüsün vücuttaki üremesinin durduğunu ve bu sürede doktorların hastayı daha kolay iyileştirebildiğini belirtiyor. Fakat ilacın ölüm oranları üzerindeki etkisi net değil. Remdesivir alanlarda ölüm oranı yüzde 8, plasebo alanlarda yüzde 11,6 olsa da bilim insanları bu farkın söz konusu deneye özgü olup olmadığı konusunda emin değil. Henüz cevaplanmamış sorular İlacın etkisine dair henüz cevaplanmamış çok soru var: