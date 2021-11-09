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Renault, Peugeot, Fiat, Ford... İşte marka marka otomobil fiyatları...

09.11.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurundaki artış hemen her sektörü etkilerken, bu yansımayı en çok hissedenlerden biri otomobil sektörü oldu. Sıfır araçlar cep yakarken, sizler için marka marka otomobillerin güncel fiyatlarını derledik.

Renault, Peugeot, Fiat, Ford... İşte marka marka otomobil fiyatları...

Pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv sektörü oldu. Çip krizinin üzerine artan döviz fiyatları da eklenince sıfır araçlarda 150 bin TL’nin altında otomobil kalmadı. Yeni araç almak isteyenler, galerilerin yolunu tutmaya korkarken biz sizler için Renault, Peugeot, Fiat, Fort gibi markaların güncek fiyatlarını bir araya getirdik. İşte marka marka otomobil fiyatları…

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞLA BİRLİKTE OTOMOBİL FİYATLARI DA UCUŞA GEÇTİ

Koronavirüs salgını tüm dünya ile birlikte ülkemizi de hem maddi hem de manevi anlamda etkiledi. Pandeminin üzerine bir de döviz kuru artınca pek çok sektörde rakamlar aldı başını gitti. Özellikle otomobil sektörüne bakıldığında 150 bin TL’nin altında sıfır araç kalmadı. Tedarik tarafında yaşanan süreçle birlikte bayilerde araç bulunamaması sıfır araç fiyatlarını yükselişe geçirirken artan döviz kurundan sonra da fiyatlar yenilendir.

İşte marka marka sıfır araçların yeni fiyatları…

FIAT

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli 171.900 lira
Fiat Egea HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 184.900 lira
Fiat Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 229.900 lira
Fiat Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 192.900 lira
Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli 179.900 lira
Fiat 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli 209.900 lira
Fiat 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli 250.900 lira

CITROEN

Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel 192.000 lira
Citroen C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 256.000 lira
Citroen C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel 225.500 lira
Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 256.000 lira

DACİA

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900 lira
Dacia SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 191.400 lira
Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull 203.000 lira
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 209.000 lira

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 168.150 lira
Hyundai Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) 183.900 lira
Hyundai Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 253.500 lira
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) 261.400 lira

VOLKSWAGEN

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 218.200 lira
Volkswagen Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression 236.400 lira
Seat Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 195.000 lira
Seat Yeni LEON 1.0 TSI 110 HP Style 255.000 lira
Seat ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 255.000 lira
Skoda Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite 248.400 lira

FORD

Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin 245.900 lira
Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin 257.800 lira

KIA

Kia Picanto Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik 184.900 lira
Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool 178.900 lira
Kia Stonic 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 203.900 lira
Kia Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS 265.500 lira

RENAULT

Renault Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg 169.900 lira

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Ford Renault
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