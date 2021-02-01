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Renault Twingo artık üretilmeyecek!

01.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Renault Twingo artık üretilmeyecek!

Renault 5 tekrar sahalara geri döndü. 1996'da üretimden kaldırılmadan önce ABD'de "Le Car" olarak da bilinen kompakt otomobil, Fransız otomobil üreticisi tarafından yeniden üretilecek.

Ancak Renault 5'in dönüşü, bir başka model için üzücü haber oluyor. 2020'de yaklaşık 43.000 adet satmasına rağmen Renault, bu nesilden sonra Twingo'yu üretmeyeceğini onayladı. Onay, şirketin başkanı Luca de Meo'dan geldi.

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A SEGMENTİNİ TERK ETTİ!

De Meo yaptığı açıklamada, Renault'nun A segmentini terk ettiğini söyledi . De Meo , içten yanmalı küçük arabaların katı Avrupa standartları nedeniyle ortadan kalkacağına inanıyor. Kısıtlamalar, özellikle elektrikli olmayan araçlara uygulanan ek vergilerle küçük arabaların karlı olmasını zorlaştırıyor. Başka bir açıdan Daimler, Slovenya'da Twingo ve Smart Forfour'un üretimi için Fransız marka ile ortaklığını sona erdirdiğinde, yeni nesil kompakt Renault'nun geliştirilmesi ve üretilmesi maliyetli olacak.

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Daimler, Smart markası için gözünü Çin'e çevirdi ve Geely ile 50:50 oranında bir ortak girişim yarattı. Bu, Çinli şirketin Sürdürülebilir Deneyim Mimarisine dayanan bir crossover'ı doğuracak . Marka bu durumları geride bırakıp kendine bir yol çizip Renault 5’e odaklandı.

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