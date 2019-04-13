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Renault ve Nissan’dan ortak inovasyon merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Renault ve Nissan, Çin’de yeni bir araştırma-geliştirme merkezi kurdu - Şanghay’daki yeni laboratuvar, otonom sürüş, internet bağlantılı ve elektrikli araçlar için teknoloji geliştirmeye odaklanacak

İSTANBUL (AA) - Renault ve Nissan, ABD’deki Silikon Vadisi ve İsrail Tel Aviv’deki ortak inovasyon laboratuvarlarına ek olarak, Çin’de yeni bir araştırma-geliştirme merkezi kurdu.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan yapılan açıklamaya göre, Renault ve Nissan, Çin’in Şanghay şehrinde İttifak Otomotiv Araştırma ve Geliştirme Ltd. adını taşıyan ve Şanghay İttifak İnovasyon Lab (AIL-SH) adını verdiği yeni bir araştırma ve geliştirme merkezi kurdu.

Renault ve Nissan, araştırmalarında özelikle otonom sürüş, internet bağlantılı ve elektrikli araçlara odaklanacak olan bu yeni kuruluşta yüzde 50’şer paya sahip bulunuyor. İnovasyon merkezinin öncülüğünde geliştirilen teknolojiler, Çin’de ve dünyanın dört bir yanında satılan Renault ve Nissan araçlarda uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İttifak Araştırma ve İleri Mühendislik Kıdemli Başkan Yardımcısı Takao Asami, şunları kaydetti:

“Çin, yalnızca dünyanın en büyük otomobil pazarı olmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin mobilitesini değiştirecek yeni teknolojilere de öncülük ediyor. Stratejik açıdan bakıldığında, İttifak’ın 2018 yılında en yüksek satışı gerçekleştirdiği bu heyecan verici pazarda bir geliştirme merkezine sahip olması önem taşıyor. Burada edinilen know-how yalnızca Çin’de değil, aynı zamanda dünyanın geri kalanında da kullanılacak ve bu da İttifak 2022 orta vadeli planımızın zorlu hedeflerine ulaşmamıza yardımcı olacak.”

İttifak 2022 orta vadeli planı kapsamında, 2022 yılı itibarıyla 12 adet yeni sıfır emisyonlu elektrikli aracın tanıtımının gerçekleştirilmesi, farklı otonomi seviyelerine sahip 40 aracın pazara sunulması ve araçların yüzde 90’ından fazlasının dünya çapında internet bağlantılı olması planlanıyor. Plan, aynı zamanda robot araç çağırma mobilite hizmetlerinin işletimine dönük bir taahhüt de içeriyor.

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