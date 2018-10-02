Renault'dan Paris Otomobil Fuarı'nda iki dünya prömiyeri

İSTANBUL (AA) - Renault, premium ve paylaşımlı robot araç modeli konsept EZ-ULTIMO'nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, daha dinamik ve çekici çizgilere sahip yeni Kadjar'ın da Paris'te ilk gösterimi gerçekleştiriliyor.

Avrupa'nın en çok satan modelinin Limited Edition versiyonu ZOE Iconic ile Renault standında yerini alıyor. Renault, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konsept modeli EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Elektrikli, internet bağlantılı ve otonom bir robot otomobil konsepti EZ-ULTIMO, paylaşımlı mobilite hizmetlerinin giderek önem kazandığı bir dönemde herkese ayrıcalıklı ve benzersiz bir taşıma deneyimi sunan, birinci sınıf bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor.

Yeni Renault Kadjar daha çekici tasarımı ve konforu ile Paris'te otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor. Kadjar, geleneksel SUV tasarımına sadık kalırken, dinamik ve çağdaş hatlarıyla daha çekici ve şık görünümü ile dikkati çekiyor.

Yeni Kadjar'da konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda tutulurken, yeniden tasarlanan iç kısım ile daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuluyor.