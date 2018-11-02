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Rengarenk tablolar hastalara umut olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde düzenlenen sanat çalıştayına katılan ressamlar, burada yaptıkları tabloları Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışladı - Çalıştay sanat yönetmeni Seba Uğurtan: - "Ben de kanser tedavisi görüp sağlığına kavuşan biriyim. Hastanede geçirdiğim yıllar boyunca duvarların boş olduğunu gördüm. İnsanlara umut gerekiyordu. 10 yıl önce projeye başladık ve çok güzel sonuçlar elde ettik"

İZMİR (AA) - İzmir Seba Sanat Galerisi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 4. düzenlenen sanat çalıştayına katılan ressamlar, yaptıkları eserleri Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hediye etti.

Hastanenin Doç. Dr. Nazif Erkan Konferans Salonu'nda düzelenen toplantıya katılan çalıştayın sanat yönetmeni Seba Uğurtan, Türkiye genelinde birçok hastaneye yaptıkları resimleri armağan ettiklerini söyledi.

Kendisinin kanser tedavisi görüp sağlığına kavuşan bir hasta olduğunu belirten Uğurtan, "Hastanede geçirdiğim yıllar boyunca duvarların boş olduğunu gördüm. İnsanlara umut gerekiyordu. 10 yıl önce projeye başladık ve çok güzel sonuçlar elde ettik." dedi.

Uğurtan, Bodrum'daki çalıştayda arkadaşlarıyla yaptıkları 30 tabloyu, hastanede görev yapan Op. Dr. Hakan Korkmaz'ın önerisiyle Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

Profesyonel ressamların hiçbir ücret almadan tablolarını hastaneye armağan ettiğini dile getiren Uğurtan, hastane odaları ve koridorlarına asılan rengarenk resimlerle hastalara umut olmak istediklerini ifade etti.

- "Doktor olarak resimlerden çok etkilendim"

Korkmaz da eylül ayında düzenlenen sanat çalıştayına kızı ve eşiyle katıldığını, yapılan eserleri gördüğünde bir doktor olarak çok etkilendiğini söyledi.

Hastaların tedavi sürecinde bu resimlerin olumlu etki yapacağını düşündüğünü aktaran Korkmaz, "Sanatçılarımız ve hastane yönetimimizin de destekleriyle böyle güzel bir çalışmayı hastaneme kazandırdığım için çok mutluyum." diye konuştu.

- "Örnek projelerin her zaman yanındayız"

Hastane Başhekimi Op. Dr. İlker Kızıloğlu da yaptıkları resimleri hastaneye veren ressamlara teşekkür etti.

Resimlerin, hastalarına umut aşılayacağını anlatan Kızıloğlu, böyle örnek projelere her zaman açık olduklarını sözlerine ekledi.

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