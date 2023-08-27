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Rengi yeşile döndü! Vatandaşlar tedirgin oldu: "Çok pis bir koku var"

27.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Baraj Gölü’nün rengi değişerek yeşile büründü. Vatandaşlar ise bu durumdan tedirgin oldu. Baraj gölünün etrafa pis koku yaydığı, özellikle göl kıyısında ortaya çıkan kötü kokunun gölün etrafında durmayı neredeyse imkansız hale getirdiği söyleniyor. Gölün her yıl bu aylarda renginin yeşile büründüğünü ifade eden bir vatandaş ise "Suyun rengi adeta yemyeşil olmuş. Çok pis bir koku var." diye konuştu.

Rengi yeşile döndü! Vatandaşlar tedirgin oldu: "Çok pis bir koku var"

Sıcak hava ile birlikte suları çekilmeye başlayan Kars Baraj Gölü’nün rengi değişerek yeşile büründü.

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Özellikle göl kıyısında ortaya çıkan kötü koku gölün etrafında durmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Vatandaşlar ise bu durumdan tedirgin oldu.

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"ŞU ANDA BİR KUŞ DAHİ YOK, SUDA KOKU VAR”

Gölün her yıl bu aylarda renginin yeşile büründüğünü ifade eden bir vatandaş, “Kars Baraj Gölü’ndeyim, suyun rengi adeta yemyeşil olmuş. Çok pis bir koku var. Yaşam belirtisi de yok. Burada göçmen kuşlar geçen yıl çok fazlaydı. Şu anda bir kuş dahi yok, suda koku var” dedi.

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Yeşil örtü Kars Baraj Gölü’nün birçok bölgesini kaplamış bulunuyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars baraj gölü

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