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Resident Evil 4’ün Switch sürümü geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Capcom Resident Evil, Resident Evil 0 ve Resident Evil 4’ün Nintendo Switch için geleceğini açıkladı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Resident Evil 4’ün Switch sürümü geliyor

Oyun dünyasının köklü serilerinden biri olan Resident Evil, şimdi de Switch platformunda boy göstermeye hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere Nintendo yeni nesil konsolunu geçtiğimiz sene Mart ayında satışa sunmuştu. Nintendo Switch bu neslin ortalarında satışa sunulduğu için pek çok oyundan mahrum kaldı.

Malum, bu neslin öncüleri olan Xbox One ve PlayStation 4 2013 yılında satışa sunulmuştu. Dolayısıyla Switch’in çıkışına kadar geçen 4 senelik sürede çıkan onlarca oyun Nintendo’nun yeni platformunu es geçmiş oldu.

Fakat Switch’in oyunlardan sonra satışa sunulmuş olması, bu oyunların Switch için çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Zira 1 sene gibi kısa bir süre içerisinde pek çok oyun Switch için satışa sunuldu, sunulmaya da devam edecek.

Capcom tarafından yapılan açıklamada Resident Evil, Resident Evil 0 ve Resident Evil 4’ün Nintendo Switch için yayınlanacağı açıklandı. Capcom 3 oyunun da 2019’un hemen başlarında Switch için raflardaki yerini alacağını belirtti.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Bahse konu 3 oyun da hali hazırda, PC, PS4 ve Xbox One için oynanabilir durumda.

Öte yandan Resident Evil 2 Remake’in satışa sunulmasına da sayılı günler kaldı. 25 Ocak’ta satışa sunulacak olan RE2, PC, PS4 ve Xbox One için geliyor. Bu oyunun Nintendo Switch için çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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Resident Evil 4 Capcom Resident Evil

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