Resimde en beğendiğiniz tüy karakterinizdeki gizli gücü ortaya çıkarıyor

Tüylü kalemler birçok farklı modelde olabiliyor. Seçilen modeller her kişinin estetik zevkine ve konfor anlayışına göre değişim gösteriyor. Tüylü kalemler yazı yazarken daha estetik bir görünüm sağlıyor. Aşağıda yer alan farklı modeldeki tüylü kalemlerden en beğendiğiniz kalem karakterinizdeki güçlü yönünüzü ortaya çıkartıyor.

TÜY KALEM 1 NUMARALI KİŞİLİK TİPİ - SAKİN VE YARDIMSEVER

Resimdeki en çok 1 numaralı tüy kalemi seviyorsanız, bu, kendi içinizdeki ve çevrenizdeki uyumu takdir eden sakin bir insan olduğunuz anlamına gelir. Ayrıca, sizden isteklerde bulunan herkese yardım etmeye her zaman hazır olduğunuz anlamına gelir. Bu sizin güçlü yönlerinizden biridir, ancak bazı insanlar bunu sizin zayıflığınız olarak görüyor. Destekleyici olma kaliteniz, size bir insan olarak değer veren ve sizinle geçirilen zamanı takdir eden birçok gerçek arkadaşa sahip olmanıza yardımcı olur.

TÜY KALEM 2 NUMARA KİŞİLİK TİPİ - MÜKEMMELİYETÇİ

Resimdeki en çok 2 numaralı tüy kalemi beğendiyseniz, bu sizin tamamen mükemmeliyetçi olduğunuz anlamına gelir. Aynı zamanda zihninizin, işlerinizin ve sorumluluklarınızın düzenli olmasını sevdiğiniz ve aynı şeyi başkalarından da beklediğiniz anlamına gelir. Bu özelliğinizden dolayı, kendi kusurlarınızı ve hatta yakın arkadaşlarınızın kusurlarını görmek bazen zihninizde uyumsuzluklara ve rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle, zaman zaman yalnız kalmanız tavsiye edilir. Karakterinizin diğer öne çıkan özelliklerinden bazıları sebat, çabuk öğrenme ve beceridir.

TÜY KALEM 3 NUMARA KİŞİLİK TİPİ - İRADELİ VE BAĞIMSIZ

3 numaralı tüy kalemi seçtiyseniz, bu sizin iradeli ve bağımsız bir kişi olduğunuzu gösterir. Başkalarına bakmadan hayallerinizin peşinden koşmayı ve onlara oldukça hızlı ulaşmayı seviyorsunuz. Başarısızlıklarınızı da kolay kolay kabullenmiyorsunuz. Bu aynı zamanda, hayatınızda bir başarısızlık yaşasanız bile hızla toparlanacağınız ve başarıyı kovalamaya devam edeceğiniz anlamına gelir. Bu özelliğiniz bazı insanlar için sizi soğuk ve yalnız bir insan yapabilir. Ama gerçek şu ki, sadece size yakın olanlara açılıyorsunuz ve sadece bu insanlar sizin içten nasıl biri olduğunuzu biliyor.

TÜY KALEM 4 NUMARA KİŞİLİK TİPİ - BÜYÜK LİDER

4 numaralı tüy kalem, olağanüstü bir akıl yürütme yeteneğiniz olduğunu gösterir. Kalite sizi dikkatli, akıllı ve kolay kolay kandırılamayan biri yapar. Bu aynı zamanda büyük bir lider olma kişiliğine sahip olduğunuz anlamına gelir. Ancak bu özelliklerinizden dolayı çevrenizden çok şey talep etme eğilimindesiniz. İçinizde herhangi bir çatışmadan kaçınmak için, tüm insanların benzersiz kişilikleri ve bu dünyaya bakış açılarıyla farklı olduğunu her zaman aklınızda tutmayı kendinize hatırlatın. Kimsenin mükemmel olmadığını anlamak, hayatınızın tadını sonuna kadar çıkarmanıza yardımcı olabilir.

5 NUMARALI TÜY KALEM KİŞİLİK TİPİ - YARATICI VE SANATSAL

Resimdeki en çok 5 numaralı tüy kalemi beğendiyseniz, bu, tamamen yaratıcılık ve sanatla ilgili olduğunuz anlamına gelir. Aynı zamanda çok hassas bir ruha ve çok zengin bir hayal gücüne sahip olduğunuz anlamına gelir. Ancak bazı durumlarda, fikirlerinizi başkalarına göstermekten ve başarıya ulaşmaktan sizi alıkoyabilecek şüphelerle de dolusunuz. Bu başarısızlık korkusunu yenmek için inanılmaz sanatsal yeteneğinizi bu dünyayla paylaşmanız gerekiyor.



