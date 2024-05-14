Resimdeki farklı sayıyı sadece süper zekaya sahip kişiler 12 saniyede tespit edebiliyor!

Optik illüzyonlar dikkatimizi ve resimleri algılama şeklimizi ölçüyor. Resimde saklanan nesneleri bulma illüzyonları oldukça seviliyor. Aşağıda yer alan optik illüzyon resmindeki gizli sayıyı 12 saniyede bulabilen kişilerin yüksek IQ'ya sahip oldukları söyleniyor.

TEST

Görsel zekan testinde birbirinin tıpatıp aynısı olan 8831 sayılarının yer aldığı bir resim var.

Resme ilk baktığınızda sanki tüm sayılar 8831 gibi görünüyor.

Ancak resme net bir şekilde bakarsanız, bir yerlerde saklanan ve diğerlerinden farklı olan 8881 sayısını göreceksiniz.

Saklanan gizli sayıyı tespit etmek için keskin bir zekaya ve iyi bir göze ihtiyacınız olacak.

TESTİN CEVABI

Cevabı mı arıyorsunuz? Gizli 8881 sayısı, görüntünün sol alt kısmında yer alıyor.









