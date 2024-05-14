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    4. Resimdeki farklı sayıyı sadece süper zekaya sahip kişiler 12 saniyede tespit edebiliyor!

    Resimdeki farklı sayıyı sadece süper zekaya sahip kişiler 12 saniyede tespit edebiliyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.05.2024 08:34
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    Optik illüzyonlar gözlem ve dikkat yeteneğini geliştirirken, problem çözme yeteneklerini geliştirmeye de yardımcı oluyor. Çok sık optik illüzyon testleri çözen kişilerin bile zorlandığı bu resimdeki gizli sayıyı bulabilmek için yüksek zeka ve dikkati toplamayı gerektiriyor. Resimdeki farklı sayıyı sadece süper zekaya sahip kişiler tespit edebiliyor. Bunun için ise tam 12 saniyeniz var.

    Optik illüzyonlar dikkatimizi ve resimleri algılama şeklimizi ölçüyor. Resimde saklanan nesneleri bulma illüzyonları oldukça seviliyor. Aşağıda yer alan optik illüzyon resmindeki gizli sayıyı 12 saniyede bulabilen kişilerin yüksek IQ'ya sahip oldukları söyleniyor.

    TEST

    Görsel zekan testinde birbirinin tıpatıp aynısı olan 8831 sayılarının yer aldığı bir resim var.

    Ekran görüntüsü 2024-05-14 081702

    Resme ilk baktığınızda sanki tüm sayılar 8831 gibi görünüyor.

    Ancak resme net bir şekilde bakarsanız, bir yerlerde saklanan ve diğerlerinden farklı olan 8881 sayısını göreceksiniz.

    Saklanan gizli sayıyı tespit etmek için keskin bir zekaya ve iyi bir göze ihtiyacınız olacak.

    TESTİN CEVABI

    Cevabı mı arıyorsunuz? Gizli 8881 sayısı, görüntünün sol alt kısmında yer alıyor.

    Ekran görüntüsü 2024-05-14 081714

    Vitrin


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