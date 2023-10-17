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  4. RESİMLİ 17 EKİM ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023: En yeni, güzel, etkileyici ve resimli Astsubaylar Günü kutlama mesajları BURADA!

RESİMLİ 17 EKİM ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023: En yeni, güzel, etkileyici ve resimli Astsubaylar Günü kutlama mesajları BURADA!

17.10.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Astsubaylar Günü mesajları, resimli, etkileyici seçenekleriyle internette yerini aldı. Birçok kişi Instagram, Facebook, Thredas, Twitter (X) gibi sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla bu güne dikkat çekiyor. Biz de en yeni, güzel, etkileyici ve resimli Astsubaylar Günü kutlama mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte resimli Astsubaylar Günü mesajları...

RESİMLİ 17 EKİM ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023: En yeni, güzel, etkileyici ve resimli Astsubaylar Günü kutlama mesajları BURADA!

Astsubaylar Günü kutlama mesajları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Dünya Astsubaylar Günü, dünya genelinde17 Ekim'de, çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. En yeni, güzel, etkileyici ve resimli Astsubaylar Günü kutlama mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RESİMLİ ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Emekli olan astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Günü'nü yürekten kutluyoruz. Hali hazırda görevde olan Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

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Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz demeden görev yapan astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlarım.

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Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan astsubaylarımızın, Astsubaylar Günü kutlu olsun.

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Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve ülkemizin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

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DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Astsubaylar Günü kutlama fikri Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkan Yardımcısı Yüksel Binici'nin fikri olarak ortaya çıktı.

Faal astsubaylık yıllarından beri böyle bir hayalin peşinde koşan Binici, bu fikrinin meslektaşları tarafından da benimsenmesi sonucu dünya astsubaylarının böyle bir güne sahip olmasını sağladı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü olan 17 Ekim, "Dünya Astsubaylar Günü" ilk kez 2012'de kabul edildi ve kutlandı.

Günün önemli manşetleri


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astsubaylar günü

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