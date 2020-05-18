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Resimli Kadir Gecesi mesajları 2020: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 18:13 | Son Güncelleme

2020 yılının Ramazan Ayı'nın sonuna geldik sayılır ki Kadir Gecesi vakti geldi. Bu sene 19 Mayıs akşamına gelen Kadir Gecesi'nde koronavirüs nedeniyle camilerde ibadet edilemeyecek ama evlerde dualar ve namaz ile idrak edilecek. Ayrıca akrabalar, dostlar ve yakınlar ile güzel Kadir Gecesi mesajları paylaşılacak. İşte sizin için derlediğimiz gerek metin gerekse de resimli Kadir Gecesi mesajları...

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2020: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Koronavirüs nedeniyle 2020'de sevdiklerimizden yakınlarımızdan ayrı düştük. Onları normalde gördüğümüz kadar göremedik. Sosyal mesafeye dikkat etmeye devam etmemiz gerekn bu günlerde mesajlar daha da önem kazandı. Özellikle de Kadir Gecesi gibi böyle mübarek dünlerde. Biz de bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz güzel kandil mesajları derledik. Ayrıca sosyal medya hesabınızdan paylaşabileceğiniz, WhatsApp'tan yollayabileceğiniz resimli Kadir Gecesi mesajları derlememizden faydalanabilirsiniz.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2020

Kalpler vardir ,sevgiyi yasatmak için,Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için,Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kadir geceniz mübarek olsun!

Gün vardır, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e Kadir Geceniz mübarek olsun!

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece Kadir gecen mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin! Kadir Geceniz mübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kadir Geceniz mübarek olsun!

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kadir Geceniz mübarek olsun!

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar? ta şafak sökünceye dek! Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Kadir Gecesi.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Kadir Geceniz mübarek olsun!


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