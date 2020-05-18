Resimli Kadir Gecesi mesajları 2020: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Koronavirüs nedeniyle 2020'de sevdiklerimizden yakınlarımızdan ayrı düştük. Onları normalde gördüğümüz kadar göremedik. Sosyal mesafeye dikkat etmeye devam etmemiz gerekn bu günlerde mesajlar daha da önem kazandı. Özellikle de Kadir Gecesi gibi böyle mübarek dünlerde. Biz de bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz güzel kandil mesajları derledik. Ayrıca sosyal medya hesabınızdan paylaşabileceğiniz, WhatsApp'tan yollayabileceğiniz resimli Kadir Gecesi mesajları derlememizden faydalanabilirsiniz.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2020

Kalpler vardir ,sevgiyi yasatmak için,Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için,Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kadir geceniz mübarek olsun!