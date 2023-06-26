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RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: Anne ve baba, sevgili ile eş için güzel, anlamlı, kısa, resimli Kurban Bayram mesajları

26.06.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı mesajları resimli, güzel, anlamlı, kısa ve uzun seçenekleriyle internette yerini aldı. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü birçok kişi anne, baba, eş, sevgili ve arkadaşlarına "Hayırlı bayramlar" mesajları gönderecek. Bayram için geri sayım devam ederken birçok kişi de konuya dair arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Anne ve baba, sevgili ile eş için güzel, anlamlı, kısa, resimli Kurban Bayram mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni Kurban Bayramı mesajları...

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: Anne ve baba, sevgili ile eş için güzel, anlamlı, kısa, resimli Kurban Bayram mesajları

Resimli Kurban Bayramı mesajları ile ilgili araştırmalar 28 Haziran 2023 Çarşamba günü yaklaşırken hız kazandı. Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. 29 Haziran Perşembe bayramın 2. günü, 30 Haziran 3. günü ve 1 Temmuz da 4. günü olacak. Biz de anne ve baba, sevgili ile eş için güzel, anlamlı, kısa, resimli Kurban Bayram mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel resimli Kurban Bayramı mesajları...

ANNE, BABA, SEVGİLİ, EŞ VE ARKAAŞ İÇİN KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Bereketin, umudun ve birliğin sembolu Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar!

Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlara! Kurban Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar!

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Nice güzellikler sizin olsun. Sağlık mutluluk hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bugün günlerden sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp hep birlikte mutlu olalım. Kurban Bayramını gönülden yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Bayramlar berekettir, özlemdir, umuttur. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

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Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bütün insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız kutlu olsun…

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

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Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

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Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… İyi bayramlar!

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Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

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Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

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Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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