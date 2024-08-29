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  4. Resmen açıkladılar! Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti

Resmen açıkladılar! Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti

29.08.2024 20:41
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da 26 Ağustos'ta ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının füzeyle vurularak düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Resmen açıkladılar! Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti

Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 26 Ağustos'ta Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırılarında Ukrayna'ya ait F-16 uçaklarının görev uçuşları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, F-16'ların füze saldırısını püskürtmek amacıyla görev yaptıkları bilgisi verilerek, "Hava muharebesi sırasında F-16 uçağı yüksek verimlilik gösterdi, dört düşman seyir füzesi havadan silahlarla düşürüldü." ifadesi kullanıldı. Bir F-16'yla hedefe yaklaştığı sırada bağlantının kesildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle iletişim kesildi. Daha sonra ortaya çıktığı üzere uçak düştü, pilot öldü."

Açıklamada, kazanın nedenlerini öğrenmek için uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulunmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği aktarıldı. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna f16
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