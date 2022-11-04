Resmen eridiler! Yıllar boyunca yaşadıkları değişimi gösteren 9 kişi

Kilo vermek görünüşten çok sağlık için önem taşıyor. Fazla kilolar birçok hastalığın oluşmasına zemin oluşturuyor. Kilo vermenin zor olduğu düşünülse de bu konuda sabırlı olmak bambaşka bir görünüm sağlayabiliyor. Verdiği kiloları gösteren 9 kişinin değişimi görenleri şaşırtıyor.

"2 yıl, günlük yürüyüşler ile kilo kaybımın büyük kısmı 18 ay sürdü."



“Bu 100 librenin hayatımı ne kadar değiştirdiği çılgınca.”



“Tam 2 yıl önce kilo vermeyi ciddiye almaya başladım ve hayatımın en doğru kararıydı.”



“2 yılda 55 kilo, kardiyo ve ağırlık çalışması”



“Kabaca 2 yıllık ilerleme, 30 libre daha var”



“7 ayda 57 lb kaybettim, artı arada 3 aylık bakım molası.”



“2020/21'de kilo verme yolculuğuma başladım, kilomu yarıya indirdim.”



“Azar azar, günden güne”





