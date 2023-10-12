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    4. Resmen işkence! Detayları kan dondurdu... Küçük çocuklara kaynak makinesini kullanarak işkence yaptılar

    Resmen işkence! Detayları kan dondurdu... Küçük çocuklara kaynak makinesini kullanarak işkence yaptılar

    12.10.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Ashleigh Ableman ve 53 yaşındaki sevgilisi Howard Anderson, üç küçük çocuğuna kaynak makinesiyle işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Çiftin kaynak makinesi kullanarak yakmanın yanı sıra çocuklara çeşitli işkenceler uyguladıkları belirtildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Ashleigh Ableman ve 53 yaşındaki sevgilisi Howard Anderson kasıtlı olarak çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. Ableman'ın 4, 7 ve 9 yaşlarındaki çocuklarının kaynak makinesi kullanarak yakan çift aynı zamanda çocukları aç ve susuz bırakarak günlerce odada kilitli tuttu. Komşuların durumu polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler çifti tutukladı.

    "MÜDAHALE ETMENİZ GEREKTİĞİNİ ANLADIK"

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    Olayı takip eden Teğmen Caroline Jackson, "İlk ihbar geldiğinde çocuklara yönelik açık bir işkenceden söz ediliyordu. Müdahale etmemiz gerektiğini hemen anladık" dedi.

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    Evde yapılan aramanın ardından tutuklanan Ableman ve Anderson tutuklandı. Alabama'da bir çocuğun kasıtlı olarak istismar edilmesi ağır suç sayılıyor ve 10 yıla kadar hapis ve 15.000 dolar para cezasına çarptırılıyor.

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