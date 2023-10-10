Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Korkunç olay! Kızının gözünün önünde saçı kıyma makinesine sıkıştı... Tüm bedeni makinede paramparça oldu

    Korkunç olay! Kızının gözünün önünde saçı kıyma makinesine sıkıştı... Tüm bedeni makinede paramparça oldu

    10.10.2023 07:35 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yunanistan'da yaşanan korkunç bir olay ülkenin gündemine yerleşti. 50 yaşındaki Ana isimli kadın 18 yaşındaki ismi açıklanmayan kızıyla birlikte bir kasap dükkanında temizlik yaptığı sırada kabus dolu bir olay yaşadı. 50 yaşındaki kadın kıyma makinesini temizlerken saçı makinenin içine sıkıştı. Tüm bedeni makineye sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

    İsmi sadece Ana olan 50 yaşındaki kadın Yunanistan'ın batısındaki Missolonghi kasabasında makineyi temizlerken korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Aslen Arnavutluklu olan Ana ve ismi açıklanmayan 18 yaşındaki kızı, dükkanlarda temizlikçi olarak birlikte çalıştılar ve kadın endüstriyel kıyma makinesini temizlediği sırada yanlışlıkla bir düğme basıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre kadının saçı makineye sıkıştı ve kendisini izleyen kızının gözü önünde genç kadın makinenin içine doğru sürüklendi. Kızı sokağa koştu ve insanlara yardım etmeleri için bağırmaya başladı ve yoldan geçen bir kişi mağazaya girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

    CESEDİ ÇIKARTMAK SAATLER SÜRDÜ

    Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ancak 50 yaşındaki kadının kurtarılma şansı bulunmuyordu. Cesedini makineden çıkarma operasyonu saatler sürdü. Polis şimdi mağazanın güvenlik kameralarının izlenmesini de içeren bir soruşturma başlattı. Kasap dükkanı sahibinin polise giderek tutuklandığı öğrenildi.

    İlginizi Çekebilir

    10 dakika içinde 6 bebek doğurdu! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay...

    10 dakika içinde 6 bebek doğurdu! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay...

     Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

    Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

     14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

    14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

     Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

    Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

     İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

     18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

     12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

     Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

    Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    10 Ekim Salı: TV yayın akışı...10 Ekim Salı: TV yayın akışı...
    Akıllara tüyler ürperten o kehaneti geldi! Duyanları korkuttuAkıllara tüyler ürperten o kehaneti geldi! Duyanları korkuttu
    "Eşin gibi giyin gel" konsepti! Kıyafet seçimleri herkesi gülümsetti"Eşin gibi giyin gel" konsepti! Kıyafet seçimleri herkesi gülümsetti
    Anahtar Kelimeler:
    Yunanistan kıyma makinesi

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

    Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

    Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

    Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

    Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

    Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

    91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

    91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

    Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.