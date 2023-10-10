Korkunç olay! Kızının gözünün önünde saçı kıyma makinesine sıkıştı... Tüm bedeni makinede paramparça oldu

İsmi sadece Ana olan 50 yaşındaki kadın Yunanistan'ın batısındaki Missolonghi kasabasında makineyi temizlerken korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Aslen Arnavutluklu olan Ana ve ismi açıklanmayan 18 yaşındaki kızı, dükkanlarda temizlikçi olarak birlikte çalıştılar ve kadın endüstriyel kıyma makinesini temizlediği sırada yanlışlıkla bir düğme basıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre kadının saçı makineye sıkıştı ve kendisini izleyen kızının gözü önünde genç kadın makinenin içine doğru sürüklendi. Kızı sokağa koştu ve insanlara yardım etmeleri için bağırmaya başladı ve yoldan geçen bir kişi mağazaya girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

CESEDİ ÇIKARTMAK SAATLER SÜRDÜ

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ancak 50 yaşındaki kadının kurtarılma şansı bulunmuyordu. Cesedini makineden çıkarma operasyonu saatler sürdü. Polis şimdi mağazanın güvenlik kameralarının izlenmesini de içeren bir soruşturma başlattı. Kasap dükkanı sahibinin polise giderek tutuklandığı öğrenildi.