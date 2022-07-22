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Resmi açıklama geldi! Petshop'lar Kasaplar Odası'na bağlandı...

22.07.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshop'ların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı.

Resmi açıklama geldi! Petshop'lar Kasaplar Odası'na bağlandı...

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kısa süre önce yayınlanan bir genelge ile faaliyetleri federasyonlarına bağlanan petshop'larla ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, “Yeni sistemde petshop'lar Kasaplar Odası’na bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Biz de bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshop'ları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın” diye konuştu.

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'DENETLENİYOR'

Petshop'larda kedi, köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunun altını çizen Yardımcı, “Zaten internetten hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Petshop'lar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek?” dedi.

(İHA)

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