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Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

29.07.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. (DHA)

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resmi gazete sağlık personeli alımı
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