HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda hakim ve savcının görevi değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda hakim ve savcının görevi değişti

29.12.2020 07:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda hakim ve savcının görevi değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine dair kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti.

Kararnameyle Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Niğde, Rize ve Muş'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Antalya’da hortum seraları vurduAntalya’da hortum seraları vurdu
91 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!91 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Antalya’da hortum seraları vurdu

Antalya’da hortum seraları vurdu

Site yöneticisi ’Neden evrakı aldın?’ diyerek öldürüldü

Site yöneticisi ’Neden evrakı aldın?’ diyerek öldürüldü

Bursa'da korkutan yangın! Daire patlamaların ardından alev topuna döndü

Korkutan yangın! Patlamaların ardından alev topuna döndü

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

Kocaeli'de saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Sakarya'da devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift öldü

Yaşlı çiftin feci ölümü! Yanan ahşap evde can verdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.