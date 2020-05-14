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Resmi Gazete'de yayımlandı! Dönemeç Sazlıkları 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 12:09 | Son Güncelleme

Van'ın Edremit ve Gevaş ilçeleri sınırlarında bulunan ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Dönemeç Sazlıkları, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Dönemeç Sazlıkları 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

Edremit ile Gevaş ilçeleri arasında 300 kilometrekare alan üzerinde bulunan Dönemeç Sazlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, 'Kesin Korunacak Hassas' sit alanı ilan edildi. Kararın ardından, Dönemeç sazlıkları dronla havadan görüntülendi.

Edremit ilçesi Çiçekli beldesi sınırları içerisinde yer alan Dönemeç Sazlıkları, Van Gölü’nün güneydoğu kıyısında bulunan delta alanı, sazlık, kamışlık, kumul ve çamur düzlükleri ile kaplı. Alandaki mera ve tarım alanlarında meyvecilik, tarım ve hayvancılık yapılıyor. İnci kefali balığının yumurtlamak için iç kesimlere çekildiği önemli akarsu girişlerinden biri olan delta, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

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'DELTA BÖLGENİN İNCİSİ'

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bu kararın hem bölgenin, hem ilçesinin turizminin gelişmesinde doğanın korunması anlamında çok önemli bir karar olduğunu belirterek, "Bu kararın alınmasında emeği geçen başta Tabiat Varlıları Koruma Kurulu İl Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Hakikaten Dönemeç Deltası gerek kuş varlığı itibarı ile gerek doğal güzellikleri itibarı ile bölgenin incisi konumunda. Edremit bu anlamda da turizm boyutuyla da inşallah öne çıkacak. Biz de belediye olarak bu koruma kararına istinaden bölgede üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz. İnşallah Dönemeç Deltası birçok meşhur bölge gibi turizm destinasyonu olarak kayıtlara geçecek ve korunacaktır. İlimize, ilçemize bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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