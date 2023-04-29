HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak

29.04.2023 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımı yapılmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından yönetmeliğe uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve ön lisans mezunu 1700 erkek ile 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Adaylar 1-19 Mayıs tarihleri arasında 'pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar polis memuru olarak atanacak. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'i dolu ve sağanak yağış vurduMersin'i dolu ve sağanak yağış vurdu
Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'
Türk uçağına saldırı! Akar o soruyu yanıtladı Türk uçağına saldırı! Akar o soruyu yanıtladı
Anahtar Kelimeler:
polis

En Çok Okunan Haberler

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

İddialı poz! Görenler "Altına bir şey giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına bir şey giymeyi unutmuş" dedi

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar! Cep telefonu atan gence...

İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar! Cep telefonu atan gence...

İlginizi Çekebilir

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.