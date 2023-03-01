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Resmi Gazete kararları 1 Mart 2023: EYT çıktı mı? Bugün EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

01.03.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart 2023 Resmî Gazete kararları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. EYT yasalaştı. EYT ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifinden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Öte yandan bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan ilanlar ile alınan kararların ayrıntılarını öğrenmek isteyenler ara motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, EYT çıktı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte 1 Mart 2023 Resmi Gazete kararları...

Resmi Gazete kararları 1 Mart 2023: EYT çıktı mı? Bugün EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

1 Mart 2023 Resmî Gazete kararları EYT'ye ilişkin son gelişme sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş Resmi Gazete'yi incelemeye başladı. İşte 1 Mart 2023 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

EYT RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI? 1 MART 2023 ÇARŞAMBA

EYT 1 Mart 2023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

EYT SON DAKİKA 1 Mart 2023: EYT onaylandı mı, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanır? "Emekçilerimize hayırlı olsun!" diyerek duyurdu EYT SON DAKİKA 1 Mart 2023: EYT onaylandı mı, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanır? "Emekçilerimize hayırlı olsun!" diyerek duyurdu

RESMİ GAZETE KARARLARI (1 MART 2023 ÇARŞAMBA)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)

–– 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2023 Tarihli ve 11682 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/14623 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2019/41772 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2022 Tarihli ve 2020/15593 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/37354 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/41608 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar


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