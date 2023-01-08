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Restoran çıkışında tekme tokat dayak! Korku dolu anlar kamerada

08.01.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da D.Ö. adlı kadın, birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. tarafından, restoranın çıkışında tekme tokat dövüldü. Restoran görevlilerinin engel olmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. D.Ö. ile Y. Ç.'nin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Restoran çıkışında tekme tokat dayak! Korku dolu anlar kamerada

Dehşte düşüren olay, geçen cuma günü Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. D.Ö. isimli kadın ile restoranda birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma restoran çıkışında kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kamera görüntülerinde D.Ö. yürürken arkasından koşarak gelen Y.Ç., kadına önce tekme atıyor, daha sonra tutup yere fırlatıyor. Y.Ç., ardından yerde yatan D.Ö.'nin ayağına basıp tekmeledi. Bu sırada araya giren restoran çalışanlarının Y. Ç.'yi tutmasıyla kavga sona erdi. D.Ö. ve Y. Ç.'nin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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(DHA)

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Konya restoran dayak

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