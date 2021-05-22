Restoran sahibi ve Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın sosyal medyadan tartıştı

Kısıtlamalarla birlikte yemek sektöründe gel-al modeline geçiş, yemek sipariş sitelerinin komisyon oranlarıyla ilgili tartışmayı gündeme getirdi.

Sosyal medya üzerinden Yemeksepeti’nin kurumsal hesabını etiketleyen restoran sahibi, Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın ile komisyon ücretleri ve ödemelerin geç yapılması konusunda tartıştı. Restoran sahibi, "Bünyenizde çalışan restoranların ödemesini neden her ay geciktiriyorsunuz? Yüzde 38 ve fazlası komisyonunuzu hemen alıyorsunuz. Müşteriden de ödemeyi hemen alıyorsunuz. Ama bizi paramızı alabilmek için yalvartıyorsunuz. Haram zıkkım olsun" diyerek isyanını sosyal medyadan dile getirdi.

"BİZ NASIL DEVAM EDECEĞİZ?"

Restoran sahibi, "Joker açıyoruz. 45 TL tutar 25 TL’ye iniyor. Siz listeleme için 5.90 kesiyorsunuz. Üzerine komisyonunuz olan yüzde 34’ü alıyorsunuz. Ona rağmen biz ürünleri gönderiyoruz. Ama siz ayda 2 kere yapmayı vaat ettiğiniz ödemeyi hiç bir ay zamanında yapmıyorsunuz. Bu ay dahil. Pandemide restoran olarak ayakta kalmaya, kira ve personel giderlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Ürün tedariğine nakit para ile devam ediyoruz. Peki siz her yer kapalıyken paket servis ile gönderdiğimiz yemeklerin ücretini ödemezseniz biz nasıl devam edeceğiz" diye sordu.