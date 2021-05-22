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  4. Restoran sahibi ve Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın sosyal medyadan tartıştı

Restoran sahibi ve Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın sosyal medyadan tartıştı

22.05.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, komisyon ücretlerine ve ödemelerin geç yapılmasına isyan eden restoran sahibi ile sosyal medyada tartıştı.

Restoran sahibi ve Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın sosyal medyadan tartıştı

Kısıtlamalarla birlikte yemek sektöründe gel-al modeline geçiş, yemek sipariş sitelerinin komisyon oranlarıyla ilgili tartışmayı gündeme getirdi.

Sosyal medya üzerinden Yemeksepeti’nin kurumsal hesabını etiketleyen restoran sahibi, Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın ile komisyon ücretleri ve ödemelerin geç yapılması konusunda tartıştı. Restoran sahibi, "Bünyenizde çalışan restoranların ödemesini neden her ay geciktiriyorsunuz? Yüzde 38 ve fazlası komisyonunuzu hemen alıyorsunuz. Müşteriden de ödemeyi hemen alıyorsunuz. Ama bizi paramızı alabilmek için yalvartıyorsunuz. Haram zıkkım olsun" diyerek isyanını sosyal medyadan dile getirdi.

"BİZ NASIL DEVAM EDECEĞİZ?"

Restoran sahibi, "Joker açıyoruz. 45 TL tutar 25 TL’ye iniyor. Siz listeleme için 5.90 kesiyorsunuz. Üzerine komisyonunuz olan yüzde 34’ü alıyorsunuz. Ona rağmen biz ürünleri gönderiyoruz. Ama siz ayda 2 kere yapmayı vaat ettiğiniz ödemeyi hiç bir ay zamanında yapmıyorsunuz. Bu ay dahil. Pandemide restoran olarak ayakta kalmaya, kira ve personel giderlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Ürün tedariğine nakit para ile devam ediyoruz. Peki siz her yer kapalıyken paket servis ile gönderdiğimiz yemeklerin ücretini ödemezseniz biz nasıl devam edeceğiz" diye sordu.

"KENDİ KURYENİZİ KULLANIRSANIZ BÖYLE BİR SORUN KALMAZ"

Restoran sahibine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Nevzat Aydın, "Şirketin ortalama komisyonu yüzde 8 civarı. En yüksek komisyon ise yüzde 12. Kurye servisi hizmetini komisyonmuş gibi gösteriyorsunuz. Kendi kuryenizi kullanırsanız böyle bir sorun kalmaz, yüzde 10 komisyon verirsiniz. Paralar her on beş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19 Mayıs’a denk gelinmesine rağmen yine beş iş günü içinde yatırılıyor. Tahminim Pazartesi hepsi ödenmiş olur" dedi.

Ödeme çizelgesi paylaşan restoran sahibi, "Tarihleri burada görebilirsiniz. Bugün ayın 22’si. Pazartesi 24’ü. 1 haftalık bir gecikme için bunların hepsi bahane ne yazık ki. Renkli işaretlenen yerlerde de kesilen ücret sonrası alacağımı görebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Restoran sahibine cevap veren Aydın, "Gecikme yok ki. Beş iş günü hanımefendi. Ayrıca o parayı da biz hemen almıyoruz, banka anlaşmasına göre 28-32 günde alıyoruz. Yani size önce ödemek yapmak için komisyon ödüyoruz" dedi. (İHA)

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