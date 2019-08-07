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Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan 2 kişi, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, kaçan ikili yakalanarak, gözaltına alındı.

Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

Olay öğle saatlerinde Sapanca Gölü’nün Kartepe mevkindeki bir restorantta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi restorana gelerek, iş yeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi.

Patlamanın ardından olay yerine 112 Acil, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan ikili, polis tarafından yakalandı. Soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü göz dağı el yapımı bomba

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