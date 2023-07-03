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Restoranda akşam yemeği yerken füze saldırısında ağır yaralanmıştı! Ukraynalı yazar Victoria Amelina yaşamını yitirdi

03.07.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Kramatorsk kentine Rusya tarafından 27 Haziran'da saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında restoranda akşam yemeği yiyen Ukraynalı yazar Victoria Amelina ağır yaralandı. Yazarlar derneği PEN Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Amelina'nın 1 Temmuz'da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Restoranda akşam yemeği yerken füze saldırısında ağır yaralanmıştı! Ukraynalı yazar Victoria Amelina yaşamını yitirdi

Yazarlar derneği PEN Ukrayna tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı yazar Victoria Amelina’nın, Kramatorsk’taki restoranın 27 Haziran’da Rus füzeleriyle vurulması sırasında aldığı ölümcül yaralar nedeniyle Dnipro’da kaldırıldığı Mechnikov Hastanesi’nde 1 Temmuz’da hayatını kaybettiği belirtildi. Victoria’nın tüm aile üyelerinin bilgilendirilmesi sonrası ve onların rızasıyla duyurunun yapıldığı belirtildi.

“KOLOMBİYALI YAZAR VE GAZETECİ HEYETİYLE YEMEKTEYDİ”

Açıklamada, “27 Haziran günü, Truth Hounds adlı insan hakları girişimiyle Rusya'nın savaş suçlarını belgeleyen Ukraynalı yazar ve PEN Ukrayna üyesi Victoria Amelina, Kolombiyalı yazar ve gazetecilerden oluşan bir heyetle birlikte Kramatorsk'taydı. Şehir merkezindeki Ria Lounge adlı restoranda akşam yemeği yedikleri sırada Ruslar bu restorana bir füze saldırısı düzenledi. Victoria ağır yaralandı. Kramatorsk ve Dnipro'daki doktorlar ve sağlık görevlileri onun hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar, ancak yaralar ölümcüldü. Victoria'nın hayatının son günlerinde en yakınları ve arkadaşları yanındaydı. PEN Ukrayna ve Truth Hounds, tanıklarla yapılan görüşmelere dayanarak, Rusya'nın bir Ukrayna kentinde sivil bir nesneyi bombalamasının Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği bir başka savaş suçu olduğunu daha önce açıklamıştı. Yıkım analizi ve tanıklardan elde edilen kanıtlar Rusların yüksek hassasiyetli İskender füzesi kullandığını göstermektedir. İçinde çok sayıda sivilin bulunduğu bir yeri bombaladıklarını açıkça biliyorlardı. Bildiğimiz kadarıyla 13 ölü ve yaklaşık 60 yaralı var” denildi.

“SAVAŞ SUÇLARINI BELGELİYORDU”

Ukrayna’nın Lviv şehrinde 1 Ocak 1986’da doğan Amelina’nın, çocukken babasıyla birlikte Kanada’ya taşındığı ancak kısa bir süre sona Ukrayna’ya geri dönmeye karar verdiği ve Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna işgalinden sonra 2022’de insan hakları örgütü Truth hounds’a katıldığı ifade edildi. Amelina’nın, başta Ruslar tarafından öldürülen Ukraynalı yazar Volodimir Vakulenko'nun günlüğünü bulduğu Izyum yakınlarındaki Kapytolivka olmak üzere Ukrayna'nın Doğu, Güney ve Kuzey bölgelerinde işgal altında kalmış topraklarda Rus savaş suçlarını belgelediği belirtildi.

(DHA)

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Rusya Ukrayna savaşı

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