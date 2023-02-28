Restoranda 'hesap' cinayeti! Kendini böyle savundu: 'Emanetleri getirin, sizi buraya gömeceğiz dediler'

Dehşete düşüren olay, geçen yıl 8 Ağustos'ta meydana geldi. Kestel köyündeki restorana Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile gelen Esat Kani, birlikte yemek yiyip, içki içtikten sonra hesabı ödemek için kasaya gitti. 1400 TL'lik hesabı yüksek bulup, itiraz eden Esat Kani ve arkadaşları ile işletme sahibi Ş.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kani ve arkadaşlarına av tüfeğiyle ateş açıldı. Esat Kani olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı yaralandı.

Jandarma, şüpheli olarak işletme sahibinin oğlu Aliihsan Tolunay Yılmaz'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Tolunay, tutuklandı. Aliihsan Tolunay Yılmaz'ın 'adam öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından 72 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İlk duruşmaya tutuklu sanık, Esat Kani'nin eşi, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

'EMANETLERİ GETİRİN, SİZİ BURAYA GÖMECEĞİZ'

Sanık Yılmaz, çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Müşteriler restorana geldi, alkol aldı. Hesabı istediler. Kendilerine 1400 lira olduğunu söyledim. Hesabı fazla buldular. Babama söyledim. Babam da 1400 liralık hesabı, 1000 liraya indirdi. Kredi kartından ödediler. Ancak 'Bunu ödedik ama bu burada kalmaz' dediler. Arabalara doğru giden birisi, 'Emanetleri getirin, sizi buraya gömeceğiz, öldüreceğiz' dedi. Ana avrat küfrettiler. Bunun üzerine iş yerindeki av tüfeğini alıp, hedef gözetmeksizin yere doğru birkaç el ateş ettim. Silahı daha sonra babama verdim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Olaydan sonra ormana kaçtım. Kendi irademle gelip, teslim oldum" dedi.

'ÇOCUĞUMU BABASIZ BIRAKTI'

Esat Kani'nin eşi Havva Kani ise "Çocuğumu babasız bıraktı. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Olayda yaralanan B.A.K. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

