Restoranda ilginç önlem! İşte 'yeni normal'

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan ve normalleşme planları çerçevesinde tekrar açılan restoran larda artık bazı yenilikler yapılması gerekiyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki restoranlardan, sosyal mesafeyi koruma amaçlı farklı uygulamaların yapıldığı fotoğraflar geliyor. Tayland’da bulunan bir Vietnam restoranı da çözümü oyuncak panda larda buldu.

Koronavirüse karşı güvenli ortam sağlamak için buluna bu yöntem müşterilerin ilgisini çekti.

Tabii bu yöntem sadece müşteriler yalnız kalmasın diye yapılmıyor. Bu yöntemle aynı zamanda sosyal mesafe kuralları da uygulansın diye yapılıyor.