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Restoranda ilginç önlem! İşte 'yeni normal'

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Salgın tedbirleri gevşetilmeye başlanırken yeme içme mekanları sosyal mesafeyi sağlarken müşterilerinin yalnızlığına çare bulmak için yaratıcı çözümler üretiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan ve normalleşme planları çerçevesinde tekrar açılan restoranlarda artık bazı yenilikler yapılması gerekiyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki restoranlardan, sosyal mesafeyi koruma amaçlı farklı uygulamaların yapıldığı fotoğraflar geliyor. Tayland’da bulunan bir Vietnam restoranı da çözümü oyuncak pandalarda buldu.

Restoranda ilginç önlem! İşte 'yeni normal'

Maison Saigon adlı restoran, boş bırakılması gereken sandalyelere pandaları oturtarak sosyal mesafenin korunmasını sağladı.
Koronavirüse karşı güvenli ortam sağlamak için buluna bu yöntem müşterilerin ilgisini çekti.
Tabii bu yöntem sadece müşteriler yalnız kalmasın diye yapılmıyor. Bu yöntemle aynı zamanda sosyal mesafe kuralları da uygulansın diye yapılıyor.
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