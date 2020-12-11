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Retro Widget 2 ile yılan oyunu iPhone'a geliyor

11.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Retro Widget 2 ile yılan oyunu iPhone'a geliyor

Nokia 3310 yılan oyunu bildiğiniz gibi bir efsane. İşte bu efsane yıllar sonra iPhone’a geldi.

Orijinal Snake oyunu ilk olarak 1976’da ortaya çıktı ve Nokia, 1998’den itibaren oyunu cep telefonlarına dahil etmeye başladı. Bu süreçte yılan oyunu gelişti ve daha da popüler hale geldi. O zamandan beri birçok platformda çeşitli sürümler gördük. Şimdi orijinal Snake II, Retro Widget 2 uygulamasındaki widget desteği sayesinde iPhone’a aynı sayısal tuş kontrolleriyle geldi.

Retro Widget 2, klasik Nokia kullanıcı arayüzünü iPhone ana ekranınızda farklı boyutlarda ve renklerde widget’larla açmanıza olanak tanıyor. Retro Widget 2 en son sürümle birlikte, uygulama Snake II’yi eski Nokia telefonlarında olduğu gibi standart 1,3,7,9 tuşla oynama yeteneğini getiriyor.

Kasım ayının sonunda uygulama, Snake II oynamak için Apple Watch desteğini de kazanmıştı. Son güncelleme ile gelen yenilikler arasında ise;

  • 5 orijinal labirent
  • 9 seviye
  • Orijinal sanat eserleri ve animasyonlar
  • Game Center ve skor tabloları için destek yer alıyor.

Retro Widget 2, iPhone, iPad ve Apple Watch için tek seferlik 18.99 TL karşılığında satın alınabilir.

Yılan oyununu iPhone ve Apple Watch’ta nasıl oynayabileceğiniz aşağıda yer alıyor;
Kontroller
Yılanı aşağıdaki kontrollerle hareket ettirebilirsiniz:
iPhone
Sayısal tuş takımı (Nokia 3310’da yaptığınız gibi: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 tuşları)
Hareketler: Yılanı sürmek için oyunu kaydırabilirsiniz.
Apple Watch
Digital Crown: Yılan yönünü değiştirmek için tepeyi çevirin.
Hareketler: Yılanı sürmek için oyunu kaydırabilirsiniz.

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