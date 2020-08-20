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  4. Reuters: Karadeniz'de bulunan doğalgaz Türkiye'nin ihtiyacını 20 yıl karşılayabilir

Reuters: Karadeniz'de bulunan doğalgaz Türkiye'nin ihtiyacını 20 yıl karşılayabilir

20.08.2020 23:16 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de ciddi gaz rezervleri bulduğunu ve bu gaz ticari olarak çıkarılabiliyorsa ülkenin enerji bağımlılığını azaltabileceğini söyledi.

Reuters: Karadeniz'de bulunan doğalgaz Türkiye'nin ihtiyacını 20 yıl karşılayabilir

Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de ciddi gaz rezervleri bulduğunu ve bu gaz ticari olarak çıkarılabiliyorsa ülkenin enerji bağımlılığını azaltabileceğini söyledi.

Reuters'a bilgi veren bir yetkili, bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye'nin enerji ihtiyacını 20 yıl kadar karşılayabilme potansiyeli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisi Temmuz ayı sonundan bu yana Karadeniz'de Ereğli açıklarında Tuna-1 olarak adlandırılan bölgede çalışma yapıyordu.

Yetkili rezervin Tuna-1 bölgesinde bulunduğunu ve yaklaşık 800 milyar metreküp olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Ancak yetkili bu gazın çıkarılmaya başlanmasının 7 ila 10 yıl sürebileceğine ve yaklaşık 2-3 milyar dolarlık yatırım gerektiğine dikkat çekti.

Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji şirketleri yöneticilerine dün yaptığı açıklamada, Cuma günü müjdeli haberi vereceğini söylediğini aktardı.

Haberde Erdoğan'ın "müjdeli haberle" ilgili detay vermediği ancak yetkililerin bu haberin Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşfiyle ilgili olacağını aktardıkları hatırlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun ise bugün "Spekülasyonlara kulak asmayın" açıklaması yaptı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1296372296412798977?s=20

"İşletilmeye elverişli büyüklükte"

Reuters Karadeniz'deki rezervlerin büyüklüğü kesinleşirse büyük bir keşif sayılmış olacağına, zira yaklaşık 30-60 milyar metreküp gaz içeren rezervlerin ekonomik olarak işletmeye açılmaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak uzmanlar yine de Türkiye'nin enerji piyasasına girebilmek için büyük bir altyapı harcaması yapması gerektiğini belirtiyor.

Energy Reporters Editörü John Bowlus, bulunan rezervin işletilmeye elverişli bir keşif olması halinde bile, üretim aşamasına geçmenin 4-6 yıl alabileceğini söylüyor: "Gaza talep ve fiyatlar tarihi düşük seviyelerde ve yeni üretim sahalarına yatırım yapmak istenmiyor. Ancak hızlı olarak çıkarılması halinde, burada bulunan gaz piyasaya en uygun zamanda girecektir" diyor.

Türkiye geçen yıl yaklaşık 41 milyar dolarlık enerji ithal etmişti.

Tuna-1 bölgesi nerede?

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede.

Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervine de uzak değil.

Merkel Enerji Danışmanlığı'ndan Christoph Merkel "Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir" dedi.

Merkel ayrıca "Bulunan rezervin büyüklüğüne göre TürkAkım doğalgaz boru hattının bir kısmı gereksiz hale gelebilir. Türkiye neden Rusya'dan gaz ithal etmeye devam etsin ki?" dedi.

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı Ocak ayında açılmıştı.

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