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Reuters: Merkez Bankası politika faizinden fonlamayı durdurdu

07.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, Merkez Bankası'nın politika faizi olan ve yüzde 8,25 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faiziyle yaptığı piyasa fonlamasını kestiğini ve bankaları gecelik piyasaya yönlendirdiğini yazdı. Bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırılan haberde, Merkez Bankası gecelik borçlanma faizinin yüzde 9,75 seviyesinde olduğu hatırlatılıyor ve son kararla birlikte ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9,50'li seviyelere çıktığı belirtiliyor.

Reuters: Merkez Bankası politika faizinden fonlamayı durdurdu

Reuters haber ajansı, Merkez Bankası'nın politika faizi olan ve yüzde 8,25 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faiziyle yaptığı piyasa fonlamasını kestiğini ve bankaları gecelik piyasaya yönlendirdiğini yazdı.

Bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırılan haberde, Merkez Bankası gecelik borçlanma faizinin yüzde 9,75 seviyesinde olduğu hatırlatılıyor ve son kararla birlikte ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9,50'li seviyelere çıktığı belirtiliyor.

Reuters'ın aktardığı bu adımla, faizlerde yaklaşık 175 baz puanlık bir örtülü artırıma gidilmiş oldu.

Kararın ardından Dolar/TL kuru 7,36 üzerindeki seviyelerinden 7,33'ün altına geriledi.

Ancak kur daha sonra yeniden 7,34'ü aştı.

Kur neden yükseliyor?

Para piyasası uzmanları TL'deki değer kaybını ve Dolar/TL kurundaki yükselişi birkaç temel nedene bağlıyor.

Enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam etmesine karşın Merkez Bankası'nın son bir yıl içerisinde politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25'e kadar indirmesinin TL'nin cazibesini azalttığı ve yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin azaldığı belirtiliyor.

Enflasyonun yüksek seyretmesine karşın faiz indirimlerinin sürmesi sonucunda Türkiye negatif reel faiz veren bir ülke konumuna gelmiş durumda.

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