HABER

Reuters muhabirlerinin temyiz başvurusu reddedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

Myanmar’da Arakanlı Müslümanların katledilmesini araştırdıkları esnada hükümet sırlarını ifşa etme suçuyla 7 yıl hapse mahkum edilen 2 Reuters muhabirinin temyiz başvurusu reddedildi.Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmü araştırdıkları esnada hükümet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters muhabirleri 32 yaşındaki Wa Lone ve 28 yaşındaki Kyaw Soe Oo’nun temyiz başvurusu reddedildi.

Myanmar’da Arakanlı Müslümanların katledilmesini araştırdıkları esnada hükümet sırlarını ifşa etme suçuyla 7 yıl hapse mahkum edilen 2 Reuters muhabirinin temyiz başvurusu reddedildi.
Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmü araştırdıkları esnada hükümet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Reuters muhabirleri 32 yaşındaki Wa Lone ve 28 yaşındaki Kyaw Soe Oo’nun temyiz başvurusu reddedildi. Reuters’ın Genel Yayın Yönetmeni Stephen J. Adler, "Wa Lone ve Kyaw Soe Oo’ya uygulanan başka bir adaletsizliktir. Bu nedenle parmaklıklar ardında kaldılar. İktidarda olanlar gerçeği susturmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.
Reuters muhabirleri, üzerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Banka görevlisini bıçakla rehin alan soyguncu tutuklandıBanka görevlisini bıçakla rehin alan soyguncu tutuklandı
Kazada kamyonet otomobilin üzerine düştüKazada kamyonet otomobilin üzerine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.