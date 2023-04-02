En son anketi canlı yayında açıkladı! İmamoğlu ile Cumhur İttifakı arasında dikkat çeken fark: "HDP'nin oyunu da eklediğinizde..."

Seçim sonuçlarında önemli rol oynayacak illerin başında seçmen sayısı nedeniyle İstanbul geliyor. Canlı yayında son anket sonuçlarını paylaşan Tevfik Göksu, İstanbul'da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy oranı arasındaki farkı açıkladı. Göksu'nun açıklamasına göre belediye başkanlığı seçimlerinde ise İmamoğlu'nun oyu ile Cumhur İttifakı'nın oyu arasında kayda değer oranda fark bulunuyor. Göksu ayrıca Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığıyla ilgili de dikkat çeken bir yorum ortaya attı.

"HDP'NİN OYUNU DA EKLEDİĞİNİZDE TABLO BU"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, A Haber'de konuk olduğu canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladığını belirterek şunları söyledi:

"En son yapılan kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın oyu Millet İttifakı'nın oyundan 2 puan daha fazla. İstanbul'da fark bu. İttifakın içerisinde resmen görünmeyen partinin, yani HDP'nin oyunu da eklediğinizde durum, tablo bu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyundan ise Cumhur İttifakı'nın oyu yaklaşık olarak 8 puan yukarıda."

"KILIÇDAROĞLU İKİSİNİ DE OYALIYOR"

Göksu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları olmalarıyla ilgili görüşlerini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Şimdi cumhurbaşkanı olma sevdasıyla İstanbul'da 'mış' gibi durdu. Aday olamadı ama yardımcılığa aday oldu. Burada Kemal Kılıçdaroğlu 2 belediye başkanını oyalıyor. Sadece oyalıyor. 14 Mayıs'a kadar durumu idare ediyor. Bunu 14 Mayıs'tan sonra hep beraber göreceğiz. Bu iki ismin 2024 yılında aday olmayacağını CHP'li isimler söyledi."