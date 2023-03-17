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4 adaylı son seçim anketi! Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar

17.03.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye nefesini tuttu 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. İttifakların seçim trafiği artarken gözler hangi adayın kaç oy aldığını gösteren kamuoyu araştırmalarına çevrildi. Son anket ORC Araştırma Şirketi tarafından açıklandı. Mart ayı anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar...

4 adaylı son seçim anketi! Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar

Türkiye tarihi bir seçime doğru gidiyor. Vatandaşın sandık başına gitmesine sadece 58 gün kaldı. Cumhur İttifakı seçime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Millet İttifakı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Ata İttifakı Sinan Oğan'la, Memleket Partisi de Muharrem İnce'le katılacak.

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MART AYI SONUÇLARI PAYLAŞILDI

Araştırma şirketleri her ay seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son anket sonucu ORC Araştırma Şirketi tarafından paylaşıldı. Sosyal medyadan duyurulan veriler dikkat çekti. Peki hangi aday yüzde kaç oy alabiliyor? İşte merak edilen veriler...

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Yapılan araştırmada, "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yönetildi. Katılımcıların yüzde 53.1'i Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçerken, yüzde 42,3'ü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledi. 4 adaylı seçim anketinde 3. sırada Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 3.1'le destek görürken, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yüzde 1.5 oranında destek gördü.

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