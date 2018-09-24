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Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

MİT'in dev operasyonu ile Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesi ortaya çıktı. Nazik ifadesinde 24 kişiyi fotoğraflardan teşhis etti. Nazik, suçunu kabul ederken, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi

Reyhanlı bombacısı Yusuf Nazik 24 kişinin ismini verdi

Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesi ortaya çıktı. Nazik 31 sayfa ifade verdi. Nazik, saldırı ile bağlantılı 24 kritik ismi de fotoğraflardan teşhis etti. Bu isimlerin yarısının terör örgütü THKP-C Acilciler grubu üyesi olduğunu belirtti.

Başsavcılığın Nazik'in ifadesinin ardından bu 24 isim için yakalama emri çıkarması bekleniyor. Öte yandan Yusuf Nazik, "Yapmış olduğum tüm eylemlerden ve vermiş olduğum tüm talimatlardan dolayı pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." dedi. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf NAZİK mit Türkiye

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